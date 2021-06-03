8+6 başlıyor

TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda önemli kararlar alırken, yabancı sayısını da yeniden düzenledi. Kulüpler sahada sınırsız yabancı istese de federasyon, pandemi nedeniyle ertelenen yabancı kuralının önümüzdeki sezon devreye gireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pandemi koşulları sebebiyle 29.07.2020 tarihinde 1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı uyruklu futbolcu ve oyuncu uygunluğu, 2021-2022 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacaktır.takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023'te 7, 2023- 2024'te ise 6 futbolcu sahada yer alabilecektir" ifadeleri kullanıldı. TFF 1. Lig takımları ise gelecek yıl en fazla 8, 2022-2023'te 5, 2023-2024'te ise 5 yabancı futbolcuyu listesinde bulundurabilecek. Sahada ise 5 yabancı oynayabilecek. Bu aradaHEM Kulüpler Birliği hem de Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiğimektuplarının, dünkü TFF Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldüğü öğrenildi. Hatırlanacağı gibi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,demişti. Riva'daki toplantıda TFF Yönetim Kurulu'nun, her iki mektubu da Etik Kurulu'na havale ettiği kaydedildi.TFF ayrıca Süper Lig'de Milli Takımlar'a futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verme kararı da aldı.Süper Lig'de takım sayısı nihai olarak 18'e indirilecek. Buna göre 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında 4 takım küme düşecek. 2023-2024 sezonundan itibaren Süper Lig, 18 takımla oynanacak.İşte dört büyük takımın kadrosunda bulundurduğu yabancı oyuncular:F.RBAHÇE (15): Szalai, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Thiam, Perotti, Samuel, Samatta, Valencia, Zajc, Zanka, Frey.GALATASARAY (12):Muslera, Marcao, Luyindama, Donk, Ozornwafor, Yedlin, Omar, Babel, Feghouli, Mohamed, Falcao, Diagne.TRABZONSPOR (11): Vitor Hugo, Edgar, Flavio, Trondsen, Nwakaeme, Caleb Ekuban, Djaniny, Diabate, Anastasios Bakasetas, Gervinho, Bruno Peres.BEŞIKTAŞ (9): Vida, Welinton, N'Sakala, Douglas, Josef de Souza, Adem Ljajic, Cyle Larin, N'Koudou, Ajdin Hasic.SÜPER Lig'in en deneyimli hakemlerinden 47 yaşındaki Fırat Aydınus, gelecek sezon da yeşil sahalarda düdük çalacak. Aydınus, yaş limitini doldurduğu için normalde sezon sonu kariyerini noktalamıştı. Ancak MHK, özellikle kritik maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan Aydınus için TFF'ye "Kendisinden çok memnunuz, bir yıl daha görev yapmasını istiyoruz" şeklinde bir yazı gönderdi. Federasyon bu öneriye sıcak bakarken, bir sürpriz olmazsa Fırat Aydınus, önümüzdeki sene de maç yönetmeye devam edecek.TFF'nin dünkü yönetim kurulu toplantısında aldığı kararlardan sonra Kulüpler Birliği şu açıklamayı yayınladı: "TFF tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Külüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir. Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır."