Açık ara öndeyiz!

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Giriş Tarihi: 3.6.2021

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TANER KARAMAN
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2018-2021 arasında 5 majör ligdeki teknik adam değişikliklerine bakıldığında ilk 13 sırada Türk takımları var. F.Bahçe listede 5’inci

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de 2018 yılından bu yana görev yapan antrenör sayısı 8'e yükselmiş oldu. Teknik direktör istikrarını sağlayamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da da zirveyi zorluyor.

5 majör lig ve Süper Lig'de yer alan 119 takımın 2018-2021 yılları arasında çalıştığı teknik direktörler incelendiğinde Fenerbahçe, 5. sıraya yerleşti. Listenin ilk 13 sırasında ise Süper Lig ekipleri yer aldı. Kayserispor ve Denizlispor 11'er hoca ile zirveyi paylaştı.

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