Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrılıyor mu?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna duyurumuzdur, dün, yayıncı kuruluş Bein Sports'un haber kanalında Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezon takımın başında olmayacağı ile ilgili bir haber yayımlanması üzerine zorunlu bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle, haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını belirtmek isteriz. Bein Sports'un, başta kulübümüz olmak üzere özellikle Anadolu kulüpleri ile ilgili sadece 'duyuma' dayanan bu tür haberler yapıp yayımlamasını yayıncı kuruluş ciddiyetine yakışmadığını düşünüyoruz.

Sezon içinde şampiyonluk yarışında olan rakiplerimize karşı oynadığımız maçların anlatımlarında yediğimiz gollerde spikerlerinin rakip takım holiganları gibi gol anonslarını yapmasını defalarca dile getirmemize rağmen kulübümüze ve diğer Anadolu kulüplerine karşı bu özensiz tavırların devam ettiğini, maalesef ki bu son haberle bir kez daha görmüş bulunmaktayız.