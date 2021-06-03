Atakaş Hatayspor’da 3 ayrılık daha

Ankaragücü takımından 2018 yılında transfer edilen Yusuf Abdioğlu tam 3 sezon boyunca Bordo-Beyazlı formayı giydi. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, kariyerinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de 21 maçta forma giydi. Golü bulunmayan Yusuf Abdioğlu 7 sarı kart gördü.

Futbolcuları Yusuf Abdioğlu ile sözleşmelerinin bittiğini belirten Atakaş Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yusuf Abdioğlu ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu' na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

AKIN ALKAN'A BAŞARILAR DİLİYORUZ

Atakaş Hatayspor Kulübü sözleşmesini uzatmadığı Akın Alkan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. TFF 1. Liginde elde edilen şampiyonlukta büyük katkısı olan. Türkiye ve Avrupa'da Ligin kalesinde en az gol gören kaleci ünvanına ulaşan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, Bordo-Beyazlıların Süper Lige çıkmasının ardından kaleci Münir'in yedeği olmuştu. Kariyerinde ilk defa mücadele ettiği Süper Ligde 4 maç forma giyen Akın Alkan, 5 yıl Bordo-Beyazlı formayı giydi.

Akan Alkan'a kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Atakaş Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Akın Alkan ile sözleşmemiz sona ermiştir.

Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, formamızı gururla taşıyan kaptanımız Akın Alkan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

KAPTAN MESUT'A VEDA

Bordo-Beyazlıların son 4 sezondur takım kaptanlığını yapan Mesut Çaytemel ile de yollar ayrıldı. 2 Şubat 2015 tarihinde Orduspordan transfer edilen ve kesintisiz 7 sezon boyunca Bordo-Beyazlı formayı giyen 37 yaşındaki futbolcu, Hatayspor forması altında 2.Lig ve TFF 1. Lig şampiyonlukları yaşadı. 2 kupa kaldırdığı Bordo-Beyazlı forma altında kariyerinde ilk defa Süper Ligde mücadele eden Mesut Çaytemel 24 karşılaşmada forma giydi.

Süper Ligde de takım kaptanlığı görevini yürüten tecrübeli futbolcunun bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen Atakaş Hatayspor Yönetim Kurulu, "Takım kaptanımız Mesut Çaytemel ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Mesut Çaytemel'e emekleri için teşekkür eder ,bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." dedi.