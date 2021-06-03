‘Bir gün beraber kupa kaldıracağız’

2020-21 sezonuna sportif direktör olarak başlayan, ligin son 10 haftasında da teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini önceki gün Başkan Ali Koç açıklamıştı. Dün de Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden Fenerbahçe'ye veda etti ve mesajında şu ifadeleri kullandı:Sonu hayal ettiğim gibi bitmeyen bu sezondaki tek burukluğum sizleri ve çocuklarımızı mutlu edememek oldu.Küçük hesapların içinde olmayacağım. Sizlere şampiyonluk ile veda edebilmeyi çok isterdim ama nasip olmadı.F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, önceki gün basın toplantısında TFF ile aralarında yaşanan 1959 öncesi şampiyonluklar ve yıldız konusuna tepki gösteripAdidas ile yollarını ayırıp Puma ile anlaşan Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni çubuklu forması internete sızdı.FENERBAHÇE Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı. Genel kurulun, 18-19 Haziran tarihlerinde saat 10.30'da Ülker Stadyumu'nda olacağı, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran'da aynı yer ve saatte olacağı belirtildi.