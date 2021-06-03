Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Bir gün beraber kupa kaldıracağız’
Giriş Tarihi: 3.6.2021

‘Bir gün beraber kupa kaldıracağız’

‘Bir gün beraber kupa kaldıracağız’
Fenerbahçe'de 2020-21 sezonuna sportif direktör olarak başlayan, ligin son 10 haftasında da teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini önceki gün Başkan Ali Koç açıklamıştı. Dün de Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden Fenerbahçe'ye veda etti ve mesajında şu ifadeleri kullandı: "Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan Kaptan, ardından Sportif Direktör ve son olarak da Teknik Direktör olarak görev yaptığım evimden, Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrılıyorum. Sonu hayal ettiğim gibi bitmeyen bu sezondaki tek burukluğum sizleri ve çocuklarımızı mutlu edememek oldu. Bunu bir gün fazlasıyla telafi edeceğime inanabilirsiniz. Küçük hesapların içinde olmayacağım. Sizlere şampiyonluk ile veda edebilmeyi çok isterdim ama nasip olmadı. İnşallah beraberce kupalar kaldırdığımız zamanlar da elbet gelecek."

İşte yıldızsız forma
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, önceki gün basın toplantısında TFF ile aralarında yaşanan 1959 öncesi şampiyonluklar ve yıldız konusuna tepki gösterip yeni sezonda formada yıldız olmayacağını açıklamıştı. Adidas ile yollarını ayırıp Puma ile anlaşan Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni çubuklu forması internete sızdı.

Seçim 25-26 Haziran'da
FENERBAHÇE Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı. Genel kurulun, 18-19 Haziran tarihlerinde saat 10.30'da Ülker Stadyumu'nda olacağı, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran'da aynı yer ve saatte olacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ünlü yapımcı Hasan Saltık hayatını kaybetti
Son dakika: Yüz yüze eğitim neden iki gün? Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
İşçi ve işverenler dikkat: Yıllık izin, tazminat, işsizlik maaşı...
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'aşı yaptırın' çağrısı: Maskeli son yaz olacak
Son dakika: Beşiktaş ve Real Madrid’i çalıştırmıştı! Fenerbahçe Bernd Schuster'le ilgileniyor...
Meteoroloji son dakika paylaştı! Hafta sonu hava nasıl olacak? O illere gök gürültülü sağanak uyarısı...
Survivor’da kim elendi? 1 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, İletişim ödülünü hangi takım kazandı? Konseyde flaş eleme...
Son dakika | Başkan Erdoğan sonraki adımı açıkladı: Giriyoruz
Son dakika: Emre Belözoğlu kararı sonrası Ali Koç'a sert sözler! "Yardımcı hocalık teklif edilmesi... Yazık!"
Türkiye’de yatırımda en karlı iller sıralandı: Bakın İstanbul kaçıncı sırada!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bir gün beraber kupa kaldıracağız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA