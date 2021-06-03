Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çebi: Limitlerde torpil istiyoruz
Giriş Tarihi: 3.6.2021

Çebi: Limitlerde torpil istiyoruz

Çebi: Limitlerde torpil istiyoruz

“Avrupa’da kupa kaldırmak istiyoruz. Limitlerde bu sene biraz torpile ihtiyacımız var. 200 ise 300 olsun, yani yüzde 50”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Tivibu Spor'a konuşan Çebi, harcama limitleriyle ilgili "Avrupa'da kupa kaldırmak istiyoruz. Tabiri caizse, sicil ve limitlerde bu sene biraz torpile ihtiyacımız var. Dışarıda Türkiye'yi temsil etmek için hafif torpile ve hoşgörüye ihtiyacımız var. Misal 200 ise 300, 300 ise 450 olarak limit istiyoruz. Yani yüzde 50. En kötü yüzde 30 olmasını söylüyoruz. Onun dışında zaten ayağa kalkamayız. Bunu da TFF'ye ilettik. Açık açık söylüyoruz, kızıyorlar bize, haklılar ama torpil istiyoruz" dedi. Genç oyuncularına teklifler geldiğini de belirten Çebi, "İsimlerini vermeyeceğim, akılları karışmasın. 4 genç futbolcumuza teklifler var" ifadelerini kullandı.

ABOUBAKAR F.BAHÇE'YE GİDEBİLİR
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın, Türkiye'de başka bir kulüpte oynamasına yaklaşımının nasıl olacağı yönündeki soruya da Ahmet Nur Çebi şu yanıtı verdi: "Her, 'Bu sezon iyi top oynadım, bana zam ver' diyen kişiyle imzalarsak yönetemeyiz ki. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de oynuyordu. Geldi, tekrar gitti. Aboubakar da gidebilir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ünlü yapımcı Hasan Saltık hayatını kaybetti
Son dakika: Yüz yüze eğitim neden iki gün? Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
İşçi ve işverenler dikkat: Yıllık izin, tazminat, işsizlik maaşı...
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'aşı yaptırın' çağrısı: Maskeli son yaz olacak
Son dakika: Beşiktaş ve Real Madrid’i çalıştırmıştı! Fenerbahçe Bernd Schuster'le ilgileniyor...
Meteoroloji son dakika paylaştı! Hafta sonu hava nasıl olacak? O illere gök gürültülü sağanak uyarısı...
Survivor’da kim elendi? 1 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, İletişim ödülünü hangi takım kazandı? Konseyde flaş eleme...
Son dakika | Başkan Erdoğan sonraki adımı açıkladı: Giriyoruz
Son dakika: Emre Belözoğlu kararı sonrası Ali Koç'a sert sözler! "Yardımcı hocalık teklif edilmesi... Yazık!"
Türkiye’de yatırımda en karlı iller sıralandı: Bakın İstanbul kaçıncı sırada!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çebi: Limitlerde torpil istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA