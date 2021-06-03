Çebi: Limitlerde torpil istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Tivibu Spor'a konuşan Çebi, harcama limitleriyle ilgili "Avrupa'da kupa kaldırmak istiyoruz. Tabiri caizse, sicil ve limitlerde bu sene biraz torpile ihtiyacımız var.Misal 200 ise 300, 300 ise 450 olarak limit istiyoruz. Yani yüzde 50. En kötü yüzde 30 olmasını söylüyoruz. Onun dışında zaten ayağa kalkamayız.dedi. Genç oyuncularına teklifler geldiğini de belirten Çebi,ifadelerini kullandı.Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın, Türkiye'de başka bir kulüpte oynamasına yaklaşımının nasıl olacağı yönündeki soruya da Ahmet Nur Çebi şu yanıtı verdi: "Her, 'Bu sezon iyi top oynadım, bana zam ver' diyen kişiyle imzalarsak yönetemeyiz ki. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de oynuyordu. Geldi, tekrar gitti. Aboubakar da gidebilir."