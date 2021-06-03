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Giriş Tarihi: 3.6.2021 07:36 Son Güncelleme: 3.6.2021 07:43

yeni sezona hazır! 2 futbolcu için 'kalsın' raporu...

MEHMET ÖZCAN
Fatih Terim yeni sezona hazır! 2 futbolcu için 'kalsın' raporu...

Son dakika... 'ın deneyimli teknik adamı 'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erdi. Ancak deneyimli teknik adamın seçimin ertesi günü göreve başlayacakmış gibi tüm hazırlıklarını tamamladı. Kamp ve antrenman programlarının yanı sıra sözleşme uzatılması gereken futbolcuların isimleri de raporlayan Terim, yeni yönetimin kendisi ile çalışmak istmesi halinde seçimin ertesi günü göreve başlayacak. 67 yaşındaki hoca, 2 ismin kalması yönünde de tavsiyede bulundu.

Son dakika... Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları henüz başlamadı ancak Fatih Terim mesaisini sürdürüyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren deneyimli teknik adam, seçim sonrası göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarına devam ediyor. İşte detaylar...

Pazartesi günü Galatasaray'la sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, görevini bırakırken yönetime kapsamlı bir rapor sunmayı ihmal etmedi.

Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade eden Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da yeni sezon için toplansın" tavsiyesinde bulundu.

AVRUPA'DA KAMP YOK

İmparator, Süper Lig başlayana kadar olan dönemde kamp ve antrenman programını A'dan Z'ye saat saat hazırladı.

Pandemi koşullarında Avrupa'da kamp mümkün gözükmüyor ve geçen sezon olduğu gibi sarı-kırmızılı takım Florya'da sezona hazırlanacak. Ancak Avrupa'da birkaç takımla hazırlık maçı oynanması konusunda temaslar kuruldu.

SEÇİM ERTESİ FLORYA'DA!

Durumun netleşmesi için 19 Haziran'daki seçimi bekleyen Fatih Terim'in, "Yeni seçilecek başkan ve yönetim 'gel' derse, hemen (20-21 Haziran) Florya'ya gidip takımla idmanlara başlarım" dediği öğrenildi. Terim, kendisi ile devam edilmemesi halinde de futbol takımı ile ilgili antrenmandan transfere kadar kapsamlı raporunu yeni gelecek hocaya teslim etmeye hazır.

MÜDERRİSOĞLU TAKIMIN BAŞINDA

Fatih Terim'in raporu yönetim tarafından dikkate alınır ve Futbol A Takımı 14 Haziran'da Florya'da toplanırsa, altyapıdan hocalar idmanları yönetecek. Şu anda Terim ve ekibi görevden ayrıldığı için U-19 Takımı Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu teknik direktör meselesi netleşene kadar takımı sezona hazırlayabilir.

BAŞKAN ADAYLARI KOZLARINI PAYLAŞACAK

18 Haziran'daki 6 adaylı seçim öncesi Eşref Hamamcıoğlu'ndan rakiplerine açık oturum çağrısı yapıldı. Hamamcıoğlu'nun, "Gelin canlı yayında projelerimizi karşılaştıralım" önerisine ilk olumlu cevap Burak Elmas'tan geldi.

Elmas, "Projelerimiz, çözümlerimiz ve uygulama takvimimiz hazır. Kamuoyuna açık her platformda bir araya gelmeye hazırız" mesajını yazdı.

FATİH TERİM HATIRA ORMANI AÇILDI

'Her nefeste Galatasaray' sloganı ile başlatılan Galatasaray Hatıra Ormanı projesinin üçüncüsü dün Adana'da hayata geçirildi.

Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın açılışına yönetim adına üyeler Dilek Kutlu ve genel sekreter Selçuk Rıza İren katılırken Fatih Terim'i yardımcısı Fahri Yılmaz temsil etti.

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Fatih Terim yeni sezona hazır! 2 futbolcu için 'kalsın' raporu...
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