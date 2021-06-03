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Giriş Tarihi: 3.6.2021 11:43

'den gurbetçi atağı: ve

DHA
Göztepe'den gurbetçi atağı: Ömer Toprak ve Salih Özcan

'de 2021-2022 sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen , rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların Bundesliga'da küme düşen Werder Bremen'in A Milli Takım'da forma giyen stoperi ve Köln'ün orta sahası 'la ilgilendiği bildirildi.

Transferden sorumlu Sportif Direktör Erk Toros'un hem Ömer hem de Salih için oyuncu ve kulüpleriyle temaslara başladığı iddia edildi. İki futbolcunun da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ve Göztepe'ye olumlu yaklaştığı vurgulandı.

Almanya'da Freiburg altyapısından yetişen 32 yaşındaki Ömer, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını giydi. Deneyimli futbolcu 27 defa da Ay-Yıldızlı formamızı terletti. Köln'den yetişen 23 yaşındaki Salih ise 2019-2020'de Holstein Kiel takımında top koşturup yeniden Köln'e döndü.

Göztepe'nin transfer listesinde Alanyaspor'dan Hüseyin, Erzurumspor'dan Emrah, Fenerbahçe'den Zanka, Trabzonspor'dan Hosseini, Panathinaikos'tan Kampetsis, Twente'den Assaidi gibi isimler de yer alırken, Başkan Mehmet Sepil Portekiz'in Gil Vicente takımından Brezilyalı sağ kanat Rodrigues'le anlaştıklarını açıklamıştı.

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Göztepe'den gurbetçi atağı: Ömer Toprak ve Salih Özcan
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