Mustafa Cengiz'den yabancı sınırı sözleri: Ertelenmesini istiyoruz

YUSUF GÜNAY: YENİ, GÜÇLÜ BİR YÖNETİM KAZANACAK

Bugün itibariyle Galatasaray Spor Kulübü'nde 44 ayı doldurduğunu aktaran Yusuf Günay, "Dursun Özbek başkan zamanında başlamıştım. Başkan Mustafa Cengiz ile seçimlere girdik. 3 yılımız dolmuş oldu. Yakın çevreme bu sürenin benim için yeterli olduğunu söyledim. Yeni seçimlerde aday olmayacağımı. Galatasaray'a hizmet sadece yönetim kurulunda olmuyor, yönetim kurulunda olmadığım zamanda da Galatasaray'a hizmeti büyük bir aşkla verdim, yine öyle olacak. Ümit ediyoruz yeni, güçlü bir yönetim seçimi kazanacak ve Galatasaray emin adımlarla yoluna devam edecek" dedi.



Galatasaray Spor Kulübü ile çok güzel bir işbirliğine imza attıklarını dile getiren Erol Öztürkoğlu, "Galatasaray'a özel fon kurduk. Bir spor kulübü için hazırlanan ilk ve tek proje. Bireysel emeklilik sistemi uzun vadede bir sistem. Galatasaraylılar hem emeklilikte aslanlar gibi yaşayacak hem de kulübüne gelir sağlayacak. Galatasaray emeklilik planının tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Bu işbirliğini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Alim Telci, "Çok değerli olan bu fonu özenle hazırlandık. Amacımız Galatasaray taraftarının tasarrufunu uzman ellerle yönetmek. Bu değişken fondur. Bu projenin hayata geçirilmesinde herkese teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.