Mustafa Cengiz'den yabancı sınırı sözleri: Ertelenmesini istiyoruz

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen Galatasaray Emeklilik Planı tanıtım programına çevrim içi bağlanan Mustafa Cengiz, "Bu lansman çok önemli. Yeni imkanlar açılması ve ekonomiye katkı yapacak aksiyonlarda bulunması açısından çok büyük bir fırsat. Teşekkür ediyorum. Lütfen bu tip katılımlar artsın. İnşallah tutar" ifadelerini kullandı.
"ERTELENMESİNİ İSTİYORUZ"
Türkiye Futbol Federasyonu'nda önemli bir toplantıda olduğunu belirten Cengiz, şöyle konuştu:
"TFF'deki toplantıdaki konulardan biri harcamalarla ilgili. En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Dün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz."
SAHADA 8 YABANCI OLACAK
TFF'den dün yapılan açıklamada, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kaydedilmişti.
Açıklamada, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği aktarılmıştı.
YUSUF GÜNAY: YENİ, GÜÇLÜ BİR YÖNETİM KAZANACAK
Bugün itibariyle Galatasaray Spor Kulübü'nde 44 ayı doldurduğunu aktaran Yusuf Günay, "Dursun Özbek başkan zamanında başlamıştım. Başkan Mustafa Cengiz ile seçimlere girdik. 3 yılımız dolmuş oldu. Yakın çevreme bu sürenin benim için yeterli olduğunu söyledim. Yeni seçimlerde aday olmayacağımı. Galatasaray'a hizmet sadece yönetim kurulunda olmuyor, yönetim kurulunda olmadığım zamanda da Galatasaray'a hizmeti büyük bir aşkla verdim, yine öyle olacak. Ümit ediyoruz yeni, güçlü bir yönetim seçimi kazanacak ve Galatasaray emin adımlarla yoluna devam edecek" dedi.
Galatasaray Spor Kulübü ile çok güzel bir işbirliğine imza attıklarını dile getiren Erol Öztürkoğlu, "Galatasaray'a özel fon kurduk. Bir spor kulübü için hazırlanan ilk ve tek proje. Bireysel emeklilik sistemi uzun vadede bir sistem. Galatasaraylılar hem emeklilikte aslanlar gibi yaşayacak hem de kulübüne gelir sağlayacak. Galatasaray emeklilik planının tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Bu işbirliğini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Alim Telci, "Çok değerli olan bu fonu özenle hazırlandık. Amacımız Galatasaray taraftarının tasarrufunu uzman ellerle yönetmek. Bu değişken fondur. Bu projenin hayata geçirilmesinde herkese teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.