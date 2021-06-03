Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar: "Alınan karardan haberimiz olmadı..."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor. Yabancı oyuncu uygulaması ile alakalı iki başkan da flaş açıklamalarda bulundu.
Ahmet Nur Çebi: Türk futbolunda tüm tartışmaların olduğu yer TFF. Maalesef bizim teyidimizin alınmadığı bir açıklama var. Yabancı adedinin 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı. TFF, Pazartesi günü yapacağımız toplantıya katılacağını ve gerekirse bu kararı gözden geçirebileklerini söyledi. Avrupa'da yarışan takımların ülke puanlarını artırmak için başarılı olması gerekiyor. Limitler konusunda önümüzün açılmasını ve rahatlamayı istedik. Kurul bizi dinledi. Kurul da haklı.
Bankaların da vermiş olduğu limitler var. Ancak o sene bu sene değil. İşin enteresan tarafı, taraftarlar da gelirin düştüğünü bilmiyor. Yabancı sınırı konusunda, biz bütün kulüplerimizin fikirlerinin alındığı bir toplantı talep ettik. Sonuçları beraber göreceğiz. Bu bir pazarlık değildi. Bizimle beraber mütalaa etmeden bu kararın alınması bizi tedirgin etti. Bütün kulüplerin taleplerinin alacağı bir toplantı talep ettik. Onlar da sağ olsunlar, 'konuşalım tekrar' dediler.
Ahmet Ağaoğlu: Yabancı sınırıyla ilgili alınan karar neden? Türk futbolcuların yetişmesi, süre alması. Yetiştiremediğiniz, geliştiremediğiniz bir oyuncunun bize faydası ne? A Takım'da 10 dakikadan fazla süre almamış bir oyuncuyu sahaya sürmem mümkün mü? Oyuncuyu kaybederiz. Önce rezerv ligin oluşturulması lazım. Genç oyuncunun rekabetle gelişmesini sağlayacak düzenleme yapmadan yabansı sınırını getirmenin gerçekçiliği yok. Limitler de gelirlerle bağlantılı. Naklen gelirlerde 3 sene öncesine göre 4'te 1 düşüş var. Bunu TFF'ye ilettik.
3 yıl önce 3 puana 600 bin euro veriliyordu, 180 bin euroya indi. Gelirler düşüyor, giderler sabit. Gelirleri ve giderleri birbirinden ayırmanız mümkün değil. Naklen yayın gelirinin yüzde 60'ı erimiş durumda. Limit tahsis edilirken, ilk başta anlaştığınızda 550 milyon dolar civarında olan bir naklen yayın geliri bugün itibarıyla 220 milyon dolara düşmüş durumda. Yayın geliri Anadolu kulüplerinin gelirlerinin büyük kısmını oluşturuyor. Bu düşüşün kulüplerimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Avrupa'da başarılı olmayı hedeflemek için limitlerde hoşgörü talep ettik. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olup ülkemize puan kazandırmamız bekleniyor ama 3 sene önceye göre gelirlerimizin 3'te 1'ini alırken bunu nasıl yapacağız bize de açıklarlarsa seviniriz.