Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar: "Alınan karardan haberimiz olmadı..."

Ahmet Nur Çebi: Türk futbolunda tüm tartışmaların olduğu yer TFF. Maalesef bizim teyidimizin alınmadığı bir açıklama var. Yabancı adedinin 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı. TFF, Pazartesi günü yapacağımız toplantıya katılacağını ve gerekirse bu kararı gözden geçirebileklerini söyledi. Avrupa'da yarışan takımların ülke puanlarını artırmak için başarılı olması gerekiyor. Limitler konusunda önümüzün açılmasını ve rahatlamayı istedik. Kurul bizi dinledi. Kurul da haklı.

Bankaların da vermiş olduğu limitler var. Ancak o sene bu sene değil. İşin enteresan tarafı, taraftarlar da gelirin düştüğünü bilmiyor. Yabancı sınırı konusunda, biz bütün kulüplerimizin fikirlerinin alındığı bir toplantı talep ettik. Sonuçları beraber göreceğiz. Bu bir pazarlık değildi. Bizimle beraber mütalaa etmeden bu kararın alınması bizi tedirgin etti. Bütün kulüplerin taleplerinin alacağı bir toplantı talep ettik. Onlar da sağ olsunlar, 'konuşalım tekrar' dediler.