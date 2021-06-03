Son dakika: Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fatih Terim sözleri! "Ne yazık ki yöneticiler..."

Futbolda 2017-2018 sezonu boyunca Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılarla lig şampiyonluğu yaşamış ve gol krallığını elde etmişti. O sezon attığı 29 golle Süper Lig rekoru kıran Gomis, kariyerinin de en skorer sezonunu geçirmişti.
Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda attığı 29 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olmuştu.
Galatasaray'dan ayrılık süreci sancılı geçen golcü oyuncu, Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Hilal Riyad'a transfer olmuştu. Al-Hilal formasıyla da gollerine devam Gomis, şu ana kadar 122 maça çıktı ve 92 gol kaydetti.
Türkiye'de tekrar transfer söylentilerine konuk olan 35 yaşındaki golcü, beIN SPORTS ekranlarına özel röportaj verdi. Galatasaray'da oynadığı dönemi çok özlediğini belirten Gomis, Fatih Terim hakkında övgü dolu sözlerde bulunurken, sarı-kırmızılı takımda dönemin yöneticilerine serzenişte bulundu.
"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLÜYORUM..."
İşte Gomis'in çarpıcı açıklamaları...
Galatasaray'daki maç gecelerini ve taraftarın benim için hazırladığı besteleri asla unutmayacağım. Kulüpten ayrıldığım zaman artık Galatasaray taraftarı oldum. Evet, çok fazla özlüyorum.
Taraftarlarla aramızda çok güçlü bir birliktelik vardı. Oyuncular arasında da çok iyi bir etkileşim ve dayanışma vardı. Kaptan Selçuk gibi takımı bir arada tutan önemli oyuncular vardı.
FATİH TERİM SÖZLERİ
Fatih Terim... tabii ki büyük bir tecrübe ve ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Üzerimizde büyük baskı hissettiğimiz son anlarda, son maçta soğukkanlılığıyla bize güven verdi ve tecrübesiyle o zor anları kolaylaştırdı.
"UMARIM GALATASARAY'IN BAŞINDA KALIR..."
Fatih Terim'le çok güçlü bir ilişkimiz var. Sezon boyunca birçok kez konuşuyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Zaman zaman koyu sohbetler yapıyoruz. Umarım Galatasaray'ın başında kalır çünkü Galatasaray'ın ona çok ihtiyacı var.
"YÖNETİCİLER İSTEMEDİ"
Türkiye'ye geldiğimde kendimi çok iyi hissettim ve kariyerimi burada bitirmeyi hayal etmiştim. Ne yazık ki yöneticiler kontratımı yenilemek istemediler.
Belki de çok yaşlı olduğumu düşündüler. Belli bir yaşım vardı ama aradan geçen 3 yılın ardından genel tablo ortada, Bafe gollerine devam ediyor. Suudi Arabistan'da, Al-Hilal'de hedefleri olan ve bana güvenen yöneticilerle karşılaştım.
"ŞAMPİYONLUĞU BEŞİKTAŞ HAK ETTİ"
Süper Lig'i her hafta takip ediyorum. Üzgünüm, Galatasaray şampiyonluğa ulaşamadı ancak doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş hak etti. Larin ve Aboubakar'ın yanı sıra Ghezzal çok iyi bir sezon geçirdi.
Galatasaray ayağa kalkacaktır ve umut ediyorum ki gelecek sezon şampiyon olacaktır. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum.
"TÜRK KULÜPLERİN İLGİSİ..."
Türk kulüplerinin ilgisi olduğu doğru ama şu an için Al-Hilal'de mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum ancak bu ilgiyi ve sevgiyi ayrılırken Galatasaraylı yöneticiler tarafından hissedemedim.