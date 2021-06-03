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Giriş Tarihi: 3.6.2021 09:48 Son Güncelleme: 3.6.2021 09:50

: , 'nin eski yıldızını kapıyor! ...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

haberi... 'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, 'nin eski yıldızını kadrosuna katmaya yakın... Öte yandan merakla beklenen ile zirvesi ise gerçekleşiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Transfer çalışmalarına başlayan , 'nin eski yıldızını kadrosuna katmaya yakın... Öte yandan merakla beklenen ile zirvesi ise gerçekleşiyor. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

'ın bu sezonki çifte kupalı zaferi sonrasında oyuncuların hem piyasa değerleri arttı hem de talipleri...

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki genç file bekçisi için Fransız ekibi Nice'in pusuda beklediğini SABAH Spor, daha önce duyururken resmi teklif de kulübe ulaştı.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

Fransa Ligi'ni bu sezon 8. sırada bitiren Nice, Ersin için daha önce de nabız yokladı. Başkan , ilk temasta 12 milyon Euro'nun altına düşmeme kararı almıştı.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

Bu teklife rağmen Nice yeniden devreye girerken bonusları da içeren 7 milyon Euro'luk bir öneri ile yeniden masaya geldi.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

Fransız kulübü, bir sonraki satıştan pay da içeren teklifine 'ın yanıtı bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

KALEDE İLK ADAY MERT GÜNOK

Siyah-beyazlılar, transferinden en az 10 milyon Euro gelir beklerken bir yandan da alternatifler üstünde çalışıyor.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

Çek file bekçileri Tomas Vaclik ve Jiri Pavlenka için temas kurulurken bir yandan da 'un durumu yakından takip ediliyor.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

yönetimi, 'in Volkan Babacan ile sözleşme uzatması sonrası 32 yaşındaki milli kalecinin akıbetini merak ediyor.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

Mert'in tecrübesinin dışında yerli olması ve yabancı kontenjanında da sorun yaşatmayacak olmasıyla transferine olumlu bakılıyor.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME BUGÜN

Bu arada 'ın sezonun bitimi ile birlikte 'ın da sona eren kontratı gündemin ana maddesi olmuştu.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

Şampiyonluk apoletini takan Yalçın, "Bir süre futbol konuşmak istemiyorum, dinlenmem gerekli" derken artık taraflar buluşmaya hazır.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

Başkan , Asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör 'ın bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...

Yapılacak görüşmede kontrat konusunun masaya yatırılmasının yanı sıra transferdeki planlama da konuşulacak...

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