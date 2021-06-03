Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmaya yakın... Öte yandan merakla beklenen Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi zirvesi ise gerçekleşiyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Beşiktaş'ın bu sezonki çifte kupalı zaferi sonrasında oyuncuların hem piyasa değerleri arttı hem de talipleri...
Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için Fransız ekibi Nice'in pusuda beklediğini SABAH Spor, daha önce duyururken resmi teklif de kulübe ulaştı.
Fransa Ligi'ni bu sezon 8. sırada bitiren Nice, Ersin için daha önce de nabız yokladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, ilk temasta 12 milyon Euro'nun altına düşmeme kararı almıştı.
Bu teklife rağmen Nice yeniden devreye girerken bonusları da içeren 7 milyon Euro'luk bir öneri ile yeniden masaya geldi.
KALEDE İLK ADAY MERT GÜNOK
Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu transferinden en az 10 milyon Euro gelir beklerken bir yandan da alternatifler üstünde çalışıyor.
Çek file bekçileri Tomas Vaclik ve Jiri Pavlenka için temas kurulurken bir yandan da Mert Günok'un durumu yakından takip ediliyor.
Beşiktaş yönetimi, Başakşehir'in Volkan Babacan ile sözleşme uzatması sonrası 32 yaşındaki milli kalecinin akıbetini merak ediyor.
Mert'in tecrübesinin dışında yerli olması ve yabancı kontenjanında da sorun yaşatmayacak olmasıyla transferine olumlu bakılıyor.
SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME BUGÜN
Bu arada Beşiktaş'ın sezonun bitimi ile birlikte Sergen Yalçın'ın da sona eren kontratı gündemin ana maddesi olmuştu.
Şampiyonluk apoletini takan Yalçın, "Bir süre futbol konuşmak istemiyorum, dinlenmem gerekli" derken artık taraflar buluşmaya hazır.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın bugün bir araya gelmesi bekleniyor.
Yapılacak görüşmede kontrat konusunun masaya yatırılmasının yanı sıra transferdeki planlama da konuşulacak...