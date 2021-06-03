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Giriş Tarihi: 3.6.2021 14:22 Son Güncelleme: 3.6.2021 14:41

Son dakika... 'de dönemi

Son dakika... İnter'de Simeno İnzaghi dönemi

Son dakika... 'da şampiyon olan Inter, Conte ile yollarını ayırmıştı. ekibi, ile 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Inter, teknik direktörlüğe Simone Inzaghi'yi getirdi.

Takımı 11 yıl aradan sonra ligde 19. şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Antonio Conte ile mali konularda gelecek planlamaları uyuşmadığı için yolları ayıran Inter, yeni teknik direktörünü buldu.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Inter Milano, A takımın yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'ye hoş geldin diyor. Teknik direktör, mavi-siyahlı kulüple 2 yıllık bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki genç teknik adam, Nisan 2016'da o dönemki teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son verilmesiyle Lazio genç takımından A takım teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Inzaghi, Lazio'da geçirdiği 5,5 yılda 2018-2019 sezonunda İtalya Kupası, 2017 ve 2019'da İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

INTER TARAFTARLARI CONTE İLE YOLLARIN AYRILMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Inter'i bu sezon şampiyonluğa kavuşturan teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrılması, mavi-siyahlı takım taraftarlarının şampiyonluk sevincine gölge düşürmüş ve tepkilere yol açmıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de mali açıdan zor dönemden geçen Inter'in takımdaki yüksek maaş yükünü ve transfer bütçesinde kısıntıya gitmeyi planladığı ve bu konuda özellikle transfer bütçesinin genişlemesini isteyen Conte ile anlaşamadığı yazılmıştı.

Bu arada, Inter'in Conte ile yollarını ayırdığı geçen hafta içinde Simone Inzaghi de Lazio ile sözleşme yenileme görüşmelerinden çekilmiş ve Inzaghi'nin Inter'e gideceği basında yer almaya başlamıştı.

Lazio taraftarları da kendileriyle sözleşme yenilemeye yanaşmayan Inzaghi'ye tepki göstermişti.

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Son dakika... İnter'de Simeno İnzaghi dönemi
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