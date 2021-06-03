Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk, Sörloth ve Uğurcan sözleri! (Sabah.com.tr Özel)

Daha önce iki sezon şampiyonluk için mücadele vermelerine rağmen, "Benim ağzımdan şampiyonluk kelimesini duymayacaksınız" diyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sabah Gazetesi aracılığıyla ilk kez taraftarlara şampiyonluk mücadelesi sözünü verdi.



"BU SENE TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIDIR"

Başkan Ağaoğlu, kongrede görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk için en az 3 yıla ihtiyacımız var" açıklamasında bulunmuştu. "Bu söyleminizi güncellemek isterseniz neler söylersiniz" diye sorduğumuz Başkan Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Camia da taraftar da süreci takip ettiği zaman ve bunu değerlendirdiği zaman, 'Evet bu sene Trabzonspor kulübü şampiyonluğun en büyük adayıdır' mesajını alıyor. Zaten hocamız da bunu ifade etmekten kaçınmıyor. Şu an itibariyle üç açıklama ile sözünü verdiğimiz noktadayız. Ama bunları söylerken kulübün ekonomisinin ve prestijinin her şeyden önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun yanı sıra şampiyonluk için çok güçlü bir kadroya ihtiyaç var" dedi.