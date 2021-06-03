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Giriş Tarihi: 3.6.2021 09:56 Son Güncelleme: 3.6.2021 10:27

Türkiye Avrupa'da en çok teknik direktör değiştiren ülke oldu!

TANER KARAMAN
Türkiye Avrupa'da en çok teknik direktör değiştiren ülke oldu!

'de 2020-21 sezonunun ardından birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. 'da geleceği merak ediliyor. , ile yola devam etmeyeceğini açıkladı. Diğer yandan , ile henüz bir sözleşme yapmadı. Türkiye'nin teknik direktör karnesi pek de iyi görünmüyor. 2018-2021 arasında 5 majör ligdeki teknik adam değişikliklerine bakıldığında ilk 13 sırada Türk takımları var. Fenerbahçe listede 8 hocayla 5'inci sırada bulunuyor. İşte o liste...

Türkiye'de son 2-3 yılda birçok teknik direktör değişikliği yaşandı. Süper Lig'deki takımların teknik direktör istikrarı pek uzun devam etmiyor. Özellikle de alt sıralarda bulunan takımlar başarısız sonuçlar sonrası sık sık teknik adam değişikliği yaparak çözümler üretmeye çalışıyor. Türkiye'de teknik direktörlük değişimi Avrupa'da en üst sıralara çıkmış durumda.

TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLER EN ÇOK TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİREN KULÜPLER OLDU

2018-2021 arasında 5 majör ligdeki teknik adam değişikliklerine bakıldığında ilk 13 sırada Türk takımları var. F.Bahçe listede 5'inci Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de 2018 yılından bu yana görev yapan antrenör sayısı 8'e yükselmiş oldu. Teknik direktör istikrarını sağlayamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da da zirveyi zorluyor.

5 majör lig ve Süper Lig'de yer alan 119 takımın 2018-2021 yılları arasında çalıştığı teknik direktörler incelendiğinde Fenerbahçe, 5. sıraya yerleşti. Listenin ilk 13 sırasında ise Süper Lig ekipleri yer aldı. Kayserispor ve Denizlispor 11'er hoca ile zirveyi paylaştı.

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Türkiye Avrupa'da en çok teknik direktör değiştiren ülke oldu!
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