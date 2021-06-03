Uçuk menajerlik ücretlerine son

BaşkanYasanın yenisezona yetişmesi ve kademelibir geçiş sağlanması planlanıyor.Teklifin hazırlıklarını yapan eski milli futbolcu, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, FIFA ile dirsek temasında olduklarını belirterek "FIFA, özellikle menajerlik bölümünü çok beğendi vededi" bilgisini paylaştı.MENAJERLER bir yıl eğitim alacak, yabancı dil bilecek.MENAJER, futbolcu ve takımlar ile ayrı ayrı sözleşmeler yapıp uçuk ücretler alamayacak.Sadece tek sözleşme yapılacak, alınacak komisyondüzeyinde olacak. İki sözleşme yaptığı belirlenmesi halinde futbolcunun bir yıl oynamasına izin verilmeyecek.Ayrıca takımlar ile yapılan sözleşmeler kapsamında yüzde 30'lara varan komisyonlar aldıkları belirtiliyor.MENAJERLER tarafından yapılan sözleşmeler anında dijital ortamdaBöylece şeffaf bir şekilde takip ve vergilendirme de mümkün olacak.