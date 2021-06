Avrupa Şampiyonası para yağdıracak!

EURO 2020'nin başlamasına 7 gün kalırken, şampiyona boyunca dağıtılacak para ödülleri de gün yüzüne çıktı. Toplamda 331 milyon Euro dağıtılacak turnuvada erteleme dolayısıyla para ödülü geçen seneye nazaran %11 azaldı. İşte UEFA'nın, 24 takıma vereceği para ödülleri:Şampiyonada yer alan her ülke takımına 9 milyon 250 bin Euro ayakbastı parası verilecek.Gruplarda oynanan her galibiyete 1 milyon, beraberlikte ise 500 bin Euro kasaya girecek.Son 16'ya yükselen takıma 1.5 milyon Euro, çeyrek finalde ise 2.5 milyon Euro dağıtılacak.Yarı finale 4 milyon, finale çıkan her iki ekibe de 5 milyon Euro prim verilecek.Kupayı kazanan ülke ise 8 milyon Euro gibi hatırı sayılır bir ödülü kasasına koyacak.