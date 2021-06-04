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Giriş Tarihi: 4.6.2021 15:17 Son Güncelleme: 4.6.2021 15:28

sol bek, forvet ve kanat transferi istiyor

İHA
Aykut Kocaman sol bek, forvet ve kanat transferi istiyor

Teknik Direktörü , transfer listesini yönetime sundu. Kocaman, öncelikle 1 sol bek, 1 forvet, 1 de kanat oyuncusunun takıma kazandırılması gerektiğini turuncu-lacivertli yetkililere iletti.

Geride kalan sezonda adeta kabusu yaşayan ve son haftalarında küme düşme tehlikesini yakından hissettiği Süper Lig'i 48 puanla 12. sırada tamamlayan Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeni sezonda aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak için transfere önem veriyor.

Yönetime listesini sunan Kocaman, ön plana ise 3 bölgeyi çıkardı. Deneyimli çalıştırıcı, 1 forvet, 1 sol bek ve 1 de kanat transferi istiyor. Kocaman'ın listesinde forvet mevkiinde ise 3 aday bulunuyor. Turuncu-lacivertli yönetim, yapacağı görüşmeler neticesinde en uygun isimleri kadroya katabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Aykut Kocaman sol bek, forvet ve kanat transferi istiyor
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