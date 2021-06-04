Bekle bizi İtalya

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi son sınavında Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. 11 Haziran'da karşılaşacağı İtalya maçı için moral depoladı.Fransa Ligi'nde 16 gol, 5 asistle Lille'in şampiyonluğunda büyük rol oynayan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, milli formayla da gollerine devam etti. Kaptan, 67. milli maçında 29. golüne imza attı.Milan'la sezonu 9 gol-12 asistle tamamlayan Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'da skora katkısını dün de sürdürdü. Burak'ın golünde müthiş bir asist yapan tecrübeli yıldız, böylece forma giydiği son 4 milli maçta da (Hollanda, Norveç, Letonya, Moldova) gol pası vermiş oldu. Ay-Yıldızlı formayla asist sayısını ise 10'a çıkardı.Azerbaycan maçında Altay, Gine karşılaşmasında Mert kaleyi korumuştu. Şenol Güneş, İtalya mücadelesinin provası olarak gördüğü Moldova karşılaşmasında eldivenleri Uğurcan Çakır'a verdi. 25 yaşındaki kaleci, ilk yarıda iki önemli kurtarış yaptı.kornere çeldi.parmaklarının ucuyla çıkardı. Cengiz'in golünde ise asisti yaptı.Uğurcan'ın uzun pasına hareketlenen Cengiz, ceza sahasında önce Potirniche'den sıyrıldı, yerden yaptığı sert vuruşla ağları sarstı. Milli Takım'daki 9. golünü attı. 'Kafamı kullandım' işareti ile golünü anlattı.Takıma destek için Almanya'da olan TFF Başkanı Nihat Özdemir, maç sonrası şöyle konuştu: "Futbolcular İtalya heyecanını yaşıyor. Bütün dünya o maçı izleyecek. İtalya'ya seyirci götürmekte vize nedeniyle zorlanıyoruz ama Bakü'de Azeri kardeşlerimiz bizi destekleyecek." Özdemir, Burak içinse "Onun kariyerine kimsenin laf söylemeye hakkı yok. Yaptıkları ortada" yorumunu yaptı.Benim ve takım adına güzel bir maç oldu. Artık tüm düşüncelerimiz İtalya maçı için. (Asist yapmasıyla ilgili) takımıma ve ülkeme yardımcı olmaya çalıyorum. Bu formayı giymek çok gurur verici. İnşallah İtalya maçından da iyi sonuç alırız.İtalya açılış maçı olduğu için çok özel. İnşallah iyi başlayacağız. Biz iyi hazırlanacağız. Galibiyet için gideceğiz. Bizi iyi tanıyorlar. Korkarak top oynamayacağız, galibiyet için çıkacağız.İlk yarı biraz daha zorlu geçti ama ikinci devre istediklerimizi sahaya yansıttık. Kamp sürecimiz çok iyi geçiyor. Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde sahada olacağız.Hazırlık maçları moral ve eksiklerimizi görmek açısından önemliydi. Tamamen İtalya'ya konsantreyiz. Sürekli onlara çalışıyoruz. Oyuncu kalitemizi görünce turnuvada niye başarılı olmayalım diye düşünüyoruz.Goller 19, 75 ve 79'da Gavranovic, 46 ve 70'de Fassnacht, 57'de Frick (kk) ve 85'te Fernandes'ten geldi.Mücadele 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Rakibimiz, San Marino ile oynadığı özel maçı 7-0 kazanmıştı.İlk hazırlık karşılaşmasında Fransa'ya 3-0 mağlup olmuştu