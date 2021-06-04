Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanacak

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp gerçekleştirecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-15 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da kamp yapacak.