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Giriş Tarihi: 4.6.2021 12:16

, yeni sezona 'da hazırlanacak

AA
Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanacak

ve şampiyonu , yeni sezon öncesi 'da kamp gerçekleştirecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-15 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da kamp yapacak.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp gerçekleştirecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-15 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da kamp yapacak.

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Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanacak
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