Doğan Alemdar'dan transfer açıklaması! "Hedefim Avrupa'da oynamak"

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Hedefinin hem A Milli takımda oynamak olduğunu dile getiren Doğan Alemdar, "İyi bir kaleci olarak A milli takım forması giymek istiyorum. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadan başarı çıtasını daha yukarılara çekmek istiyorum. Bir gün ben de Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolcu olmak istiyorum. Ama bunları başarabilmem için kulübümün menfaatleri ve benim ideallerim doğrultusunda sürecin gelişmesi gerekiyor. Ben, Kayserispor sayesinde Doğan Alemdar oldum. Bu noktada bana destek olan başta başkanımız Berna Gözbaşı ve yöneticiler olmak üzere değerli hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.