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Giriş Tarihi: 4.6.2021 10:12 Son Güncelleme: 4.6.2021 10:12

'dan transfer açıklaması! "Hedefim 'da oynamak"

İHA
Doğan Alemdar'dan transfer açıklaması! Hedefim Avrupa'da oynamak

'un file bekçisi , hedefinin 'da futbol hayatını sürdürmek olduğunu söyledi. Alemdar, "Bir gün ben de Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolcu olmak istiyorum. Ama bunları başarabilmem için kulübümün menfaatleri ve benim ideallerim doğrultusunda sürecin gelişmesi gerekiyor" dedi.

Süper Lig ekibi Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, ileride Avrupa liglerinde forma giymeyi hedeflediğini söyledi. Sarı Kırmızılı takımın milli kalecisi Doğan Alemdar, "Geride kalan sezon iyi bir performans sergiledim. Önümde uzun sezonlar var. Hala yol almam gerektiğini düşünüyorum. İleride hem Kayseri için hem Türk futbolu için önemli bir kaleci olmak istiyorum" dedi.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Hedefinin hem A Milli takımda oynamak olduğunu dile getiren Doğan Alemdar, "İyi bir kaleci olarak A milli takım forması giymek istiyorum. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadan başarı çıtasını daha yukarılara çekmek istiyorum. Bir gün ben de Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolcu olmak istiyorum. Ama bunları başarabilmem için kulübümün menfaatleri ve benim ideallerim doğrultusunda sürecin gelişmesi gerekiyor. Ben, Kayserispor sayesinde Doğan Alemdar oldum. Bu noktada bana destek olan başta başkanımız Berna Gözbaşı ve yöneticiler olmak üzere değerli hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

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Doğan Alemdar'dan transfer açıklaması! "Hedefim Avrupa'da oynamak"
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