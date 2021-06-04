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Giriş Tarihi: 4.6.2021

En çok limit yine ’da

En çok limit yine Galatasaray’da
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Fiba Emeklilik ile yapılan anlaşmaya canlı bağlantı yaptı. Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı nedeniyle törene katılamadığını belirten Cengiz, "Yabancı oyuncu kuralının ertelenmesini istedik. TFF ile harcama limitleri konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Yabancı sınırlamaları ve limitler hakkında bir toplantıdayız. 370 milyon TL ile en çok limit yine bizde ama bu brüt. Brütün içinde futbolcu giderleri ve teknik giderler var. Kulüpler olarak TFF'den bunun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

TARAFTARA ÖZEL KAMPANYA
FIBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ve Re-Pie Portföy Genel Müdürü Alim Telci'ye Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, forma hediye etti. FİBA Emeklilik, Galatasaray taraftarı için özel kampanyalar hazırlayacak

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En çok limit yine Galatasaray’da
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