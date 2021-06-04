En çok limit yine Galatasaray’da

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Fiba Emeklilik ile yapılan anlaşmaya canlı bağlantı yaptı. Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı nedeniyle törene katılamadığını belirten Cengiz, "Yabancı sınırlamaları ve limitler hakkında bir toplantıdayız. 370 milyon TL ile en çok limit yine bizde ama bu brüt. Brütün içinde futbolcu giderleri ve teknik giderler var.dedi.FIBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ve Re-Pie Portföy Genel Müdürü Alim Telci'ye Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, forma hediye etti. FİBA Emeklilik, Galatasaray taraftarı için özel kampanyalar hazırlayacak