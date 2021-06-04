Fenerbahçe'den Fabio Borini bombası! Karagümrük ile anlaşılacak mı?

Bir yandan teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe, diğer yandan da kadrosuna takviye peşinde. Geçen sezon Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan sol kanat Fabio Borini'nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı.
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmu, 30 yaşındaki oyuncunun takımda kalmak istediğini ve 2022 yılında bitecek sözleşmesini uzatmayı hedeflediğini açıklasa da taraflar arasında orta yolun bulunabileceği gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldığında hiçbir futbolcunun sosyal medyadan hocaya veda etmemesi eleştirileri beraberinde getirmişti. Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası ise Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin'den 'Yolun açık olsun' paylaşımı geldi.
İrfan Can Kahveci, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Tekrar buluşacağız" ifadelerini kullanırken, Caner Erkin, "Hocam seni seviyorum" dedi.
Fenerbahçe'de 10 maçta teknik diretörlük deneyimi yaşayan Belözoğlu, sadece 1 yenilgi aldı.