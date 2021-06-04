Galatasaray'da başkan adayları birbirine girdi

Galatasaray'da herkes 19 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesinde adayların buluşacağı ortak yayına odaklandı. Ancak 13 Haziran'da yapılacak toplantı öncesinde ise adaylar tüm platformlardan birbirleri ile yaşadığı atışmalarla gündeme oturdu.



Ortak yayın için Eşref Hamamcıoğlu'nun çağrısı ile Yiğit Şardan dışındaki tüm adaylar katılım onayı verdi. Ancak Hamamcıoğlu'nun organizasyon sahibi gibi davranması katılımcılar arasında şimdiden huzursuzluk yaratmış durumda.



Burak Elmas'ın listesinde, Fatih Terim'in eski avukatı Rezzan Epözdemir'in yer alması diğer adaylardan Metin Öztürk'ün eleştirisine neden oldu. Metin Öztürk'ün Rezzan Epözdemir'in durumu ile ilgili sözlerine ise adaylardan Burak Elmas tepki gösterip "Yakıştıramadım" yorumunu yaptı.