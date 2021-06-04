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Giriş Tarihi: 4.6.2021 14:09

’nde adaylıktan çekildi

İHA
Gençlerbirliği’nde Niyazi Akdaş adaylıktan çekildi

’nde 10 Haziran’da yapılacak olan genel kurul öncesinde başkanlık için tek aday olan , yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Gençlerbirliği'nde başkan adayı Niyazi Akdaş, adaylıktan çekildiğini belirtti. Akdaş, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili Gençlerbirliği sevdalıları, Her ne kadar biz bu kulübü hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalışıyor ve elimizi taşın altına koyuyorsak, kulübün içine ve etrafına toplanmış çıkarcıların bu süreçte boş durmadığına şahit oluyoruz. İlk tweetimde, 'Umarım kongre sürecini, Gençlerbirliği'ne yakışır şekilde ve olgunlukla geçireceğiz' demiştim. Ama son günlerde, bu çıkar odaklarının bu olgunluğa sahip olmadığını, kendi kişisel hırslarını ve menfaatlerini, Gençlerbirliği'nin menfaatlerinin önüne koyduklarını üzülerek takip ediyorum. Şunu herkes bilsin ki bizim koltuk sevdamız yoktur. Tek düşüncemiz Gençlerbirliği'nin iyiliğidir. Dolayısıyla, ben ve ekibime yapılan organize linç kampanyası nedeniyle adaylıktan çekildiğimi üzülerek sizlere bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Gençlerbirliği’nde Niyazi Akdaş adaylıktan çekildi
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