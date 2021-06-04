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Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:34 Son Güncelleme: 4.6.2021 13:34

Göztepeli 'dan sözleri!

DHA
Göztepeli Halil Akbunar'dan A Milli Takım sözleri!

'de formasıyla tüm maçlarda forma giyen , 19 gole katkı yaparak müthiş bir sezon geçirmişti. Akbunar, 'ın için açıklanan 30 kişilik kadrosunda yer bulan deneyimli kanat, 26 kişilik kadroya ise dahil edilmedi. Milli formaya küsmediğini dile getiren Akbunar, "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" ifdalerini kullandı.

Göztepe'nin geçen sezon tüm Süper Lig maçlarında oynayarak 19 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcusu Halil Akbunar, önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası için geniş kadrosuna davet edilip ardından kadroda yer bulamayan Halil, "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" ifadelerini kullandı.

Milli takımın turnuvada başarılı olacağına inandığını kaydeden Halil Akbunar, "Takımımızın başarısını her zamanki gibi canı gönülden istiyorum. Milli formamımızı giydiğim için çok mutluyum. Milli takım çocukluğumdan itibaren hayalim olan bir yerdi, çok gurur duydum" yorumunu yaptı.

Öte yandan Halil için Galatasaray'ın devrede olduğu vurgulandı. Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda Başkan Mehmet Sepil'le görüşme yapacağı ve Halil için teklifi resmileştireceği ileri sürüldü.

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Göztepeli Halil Akbunar'dan A Milli Takım sözleri!
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