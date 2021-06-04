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Giriş Tarihi: 5.6.2021 01:36

, öncesinde son hazırlık maçında Çekya'yı farklı yendi

AA
İtalya, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçında Çekya'yı farklı yendi

'de A grubunda milli takımımızın rakiplerini biri olan , hazırlık maçında Çekya'yı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İtalya, 'nda , İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer alıyor. İtalya, 11 Haziran Cuma günü şampiyonanın açılış maçında Roma'da Türkiye ile karşılaşacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek İtalya Milli Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçında Çekya ile karşılaştı.

Bolonya kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 23. dakikada Immobile ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Barella ile İtalya, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 66. dakikasında İtalya, Insigne ile skoru 3-0'a getirirken, 73. dakikada Berardi farkı 4'e çıkardı: 4-0.

İtalya, Çekya'yı 4-0 yenerek, turnuvaya hazır olduğu görüntüsünü verdi.

İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer alıyor. İtalya, 11 Haziran Cuma günü şampiyonanın açılış maçında Roma'da Türkiye ile karşılaşacak.

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İtalya, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçında Çekya'yı farklı yendi
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