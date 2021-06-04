Kararı geri çekin

TFF'nin açıkladığı yabancı sayısınınkararlarına Kulüpler Birliği'nden tepkigelmişti. Dün Riva'da TFF ile görüşüldü. Kulüplerkararın iptal edilmesini ve sınırsız yabancı istedi.Toplantı sonrası basının karşısına çıkanTFF maalesef teyidimizin alınmadığı bir açıklama yaptı. Bu toplantı da o yüzden gerçekleşti.'Tekrar konuşalım' dediler. 2 senedir verilen limitler var. Yüzde 30-15 esneme dönemi geçtik. Esneme olmayan bir döneme giriyoruz.O sene bu sene değil. Bu sene garip bir sene. Ülke puanı, pandemi ve kulüplerin yaptığı 3-5 yıllık yüksek kontratlardan çıkamadığımız için böyle sıkıntılar var.Yabancı sınırlamasındaki amaç ne?Benim oyuncum üzerinden örnek vereyim. Hakan Yeşil 18-19 yaşında. A Takım'da 10 dakikadan fazla süre alamayan oyuncuyu sahaya sürmem mümkün mü? Belki sürersiniz iyi işler de yapabilir ama kaybetme şansı daha fazla.Bu olmadan yabancı sınırı getirilmez. Limit de gelirlerle bağlantılı. Yayın gelirlerinde 4'te 1 oranında inme var.Gelirler düşüyor, giderler sabit.Bu bir numaralı sorun. İvedilikle çözmek gerek. Şu isteniyor sürekli kulüplerden, Avrupa maçlarında başarılı olalım, ülkemize puanlar kazandıralım.Kulüpler Birliği pazartesi günü bir toplantı yaparak rapor hazırlayıp TFF yönetimine sunacak.TFF'nin büyük eleştiri alan 8+6 yabancı kuralı için ne düşünüyorsunuz?Ben yabancı sayısının hep sınırsız olmasını savundum. Türk oyuncuların bu rekabet içinde kendilerini geliştirmeleri gerekiyordu. ÇünküAma olayın bir başka yüzü de var. Böylesine serbestliği takımlar suistimal ettiler. DüşününFIFA'da dosyalar dağ gibi. Sınırlama koymadan önce bunu önlemek için bir kriter oluşturmalıydı Türkiye Futbol Federasyonu. AncakAslında bu sayılar geçen sene hayatımıza girmeliydi. Pandemi var diye ertelendi. Şimdi devreye sokulunca hepsinin hesabı şaştı.Futbol Federasyonu kulüplere danışmadan kafasına göre karar alamaz. Değiştirilen yabancı kuralı, tam bir skandal. Çalışma bile yapılmamış. Kulüpleri limitlerle disipline etmeye çalışıyorsun, sonra "Sahada 8 yabancı oynatacaksınız, 6'sını da kadroda tutacaksınız" diyorsunuz.Kulübeden sahaya 5 yabancı soksanız, 5 yabancı çıkarmak zorundasınız. Çünkü kural "Sahada 8 yabancı olacak" diyor.Oynamayacak 6 yabancı kulüplere ciddi külfet getirir. Bu karardan Futbol Federasyonu acilen geri adım atmalıdır.Futbol Federasyonu yıllar içinde ilk 11'de oynayan yabancı oyuncu sayısını azaltacağını açıkladı. 14 yabancı Türk futboluna büyük zararlar mı verdi? Önce bunun tartışılması daha sağlıklı bir yorum yapmamızı sağlar. Şu an Avrupa'da oynayan Türk oyuncu sayısına baktığımızda yabancı oyuncunun fazlalığı zarar vermediğinin en büyük göstergesi.Yabancı oyuncularla rekabet içerisinde olan yerli futbolcuların kendilerini daha fazla geliştirebilecekleri bir ortam olduğu düşüncesindeyim.Bu da hem kulüplere büyük yük getirecektir hem de yerli oyuncuların gelişmesini engelleyecektir. Ama yabancıya bir kriter getirilebilir,Yabancı kararı geçen sezon başı alındı. Kulüplerin de isteğiyle bir yıl ertelendi. Aynı kulüpler şimdi tekrar kararınistiyor. Arada geçen sürede daha da çok yabancı aldılar. Daha çok borçlandılar. Davalar sıraya girdi!2019-20 sezonunda yabancı sayısı ortalama 7.7'ydi... Bu yıl 7.12... Aynı gibi!., 8.48 ile sahaya çıkmış., 6.95,ise 5.5 ortalama yabancı ile oynamış. Yani daha çok Türk oynatmışlar.'un da rakamı 7.15… Yabancı hayranı birinci kulüp; 9.23... En az yabancı ile sahaya çıkan ekip ise. Oranı; 4.98...