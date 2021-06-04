Kararı geri çekin

Kulüpler; TFF’nin yeni yabancı sınırı, küme düşme ve limitler için Riva’ya gitti, tartışmalar çıktı. Kulüpler Birliği, 8+6 kararının geri çekilmesini istedi. Taviz vermeyen TFF, "Aranızda görüşün ve bize rapor sunun" dedi. Başkan Çebi, "Pazarlık yok, itiraz ettik. O sene bu sene değil. Ülke puanı, pandemi ve yapılan anlaşmalar nedeniyle sıkıntılar var" çıkışında bulundu
TFF'nin açıkladığı yabancı sayısının 14 (8+6)olacağı, 4'er takımın düşmesi ile 2023-24sezonundan itibaren Süper Lig'in 18 takımlaoynanacağı kararlarına Kulüpler Birliği'nden tepkigelmişti. Dün Riva'da TFF ile görüşüldü. Kulüplerkararın iptal edilmesini ve sınırsız yabancı istedi.Toplantı sonrası basının karşısına çıkan KulüplerBirliği Başkanı Ahmet Nur Çebi ile BaşkanYardımcısı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:
'İSTEDİĞİMİZ OLACAK MI GÖRECEĞİZ'
AHMET NUR ÇEBİ: TFF maalesef teyidimizin alınmadığı bir açıklama yaptı. Bu toplantı da o yüzden gerçekleşti. Bu bir pazarlık değildi. Bizimle hemfikir olunarakalınmış kararlar değil. Biz buna itiraz ettik. 'Tekrar konuşalım' dediler. 2 senedir verilen limitler var. Yüzde 30-15 esneme dönemi geçtik. Esneme olmayan bir döneme giriyoruz. Avrupa'da yarışan takımların ülke puanlarınıartırmak için başarılı olması gerekiyor. Limitlerkonusunda önümüzün açılmasını istedik. O sene bu sene değil. Bu sene garip bir sene. Ülke puanı, pandemi ve kulüplerin yaptığı 3-5 yıllık yüksek kontratlardan çıkamadığımız için böyle sıkıntılar var. Tüm kulüplerin fikirlerininalınarak yeniden görüşülecek bir toplantı talep ettik.Sonuç istediğimiz gibi olacak mı bunu göreceğiz.
'GELİRLERIMIZ DÜŞÜYOR, GİDERLERİMİZ SABİT'
AHMET AĞAOĞLU: Yabancı sınırlamasındaki amaç ne? Yetiştiremediğiniz, geliştiremediğiniz bir oyuncuyu nasıl oynatacağız. Benim oyuncum üzerinden örnek vereyim. Hakan Yeşil 18-19 yaşında. A Takım'da 10 dakikadan fazla süre alamayan oyuncuyu sahaya sürmem mümkün mü? Belki sürersiniz iyi işler de yapabilir ama kaybetme şansı daha fazla. Rezerv lig oluşturulmadan genç oyuncunun rekabet ortamındaolması mümkün değil. Bu olmadan yabancı sınırı getirilmez. Limit de gelirlerle bağlantılı. Yayın gelirlerinde 4'te 1 oranında inme var. 3 sene öncegalibiyet primi 600 bin Euro'ydu. Bugün 180 bin Euro. Gelirler düşüyor, giderler sabit. Anlaştığımızda 550 milyon dolar olan yayın geliri 220milyon dolara düşmüş durumda. Bu bir numaralı sorun. İvedilikle çözmek gerek. Şu isteniyor sürekli kulüplerden, Avrupa maçlarında başarılı olalım, ülkemize puanlar kazandıralım. İyi de gelirlerimizin 3'te 2'si yok olurkenbunu nasıl başaracağız çünkü biz işin içinden çıkamadık.
TOPLANTI PAZARTESİ
Kulüpler Birliği pazartesi günü bir toplantı yaparak rapor hazırlayıp TFF yönetimine sunacak.
NE DEDİLER ?
Soru: TFF'nin büyük eleştiri alan 8+6 yabancı kuralı için ne düşünüyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ
Suistimal ettiler
Ben yabancı sayısının hep sınırsız olmasını savundum. Türk oyuncuların bu rekabet içinde kendilerini geliştirmeleri gerekiyordu. Çünkü sınırlama onlarırehavete sevk ediyor, çalışmıyorlar vebuna rağmen de iyi paralar kazanıyorlardı. Ama olayın bir başka yüzü de var. Böylesine serbestliği takımlar suistimal ettiler. Düşünün Erzurumspor geçen sene 23 yabancıtransferi yapmış. FIFA'da dosyalar dağ gibi. Sınırlama koymadan önce bunu önlemek için bir kriter oluşturmalıydı Türkiye Futbol Federasyonu. Ancak her olayda olduğugibi kulüpler sadece kendi çıkarlarını vegünü kurtarmayı düşündüler. Aslında bu sayılar geçen sene hayatımıza girmeliydi. Pandemi var diye ertelendi. Şimdi devreye sokulunca hepsinin hesabı şaştı.
LEVENT TÜZEMEN
Çağ dışı uygulama Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere danışmadan kafasına göre karar alamaz. Değiştirilen yabancı kuralı, tam bir skandal. Çalışma bile yapılmamış. Kulüpleri limitlerle disipline etmeye çalışıyorsun, sonra "Sahada 8 yabancı oynatacaksınız, 6'sını da kadroda tutacaksınız" diyorsunuz. Oynamayan 6 yabancının kulüpler turşusunumu kuracak! Kulübeden sahaya 5 yabancı soksanız, 5 yabancı çıkarmak zorundasınız. Çünkü kural "Sahada 8 yabancı olacak" diyor. Dünyanın hiçbir liginde böylesaçma bir kural yok. Oynamayacak 6 yabancı kulüplere ciddi külfet getirir. Bu karardan Futbol Federasyonu acilen geri adım atmalıdır. Globalleşen dünyada, sınırların özellikleAvrupa'da kalktığını da düşünürsek yerliyabancıayrımı yapmak çağ dışıdır.
İSKENDER GÜNEN
Gelişimi engeller
Futbol Federasyonu yıllar içinde ilk 11'de oynayan yabancı oyuncu sayısını azaltacağını açıkladı. 14 yabancı Türk futboluna büyük zararlar mı verdi? Önce bunun tartışılması daha sağlıklı bir yorum yapmamızı sağlar. Şu an Avrupa'da oynayan Türk oyuncu sayısına baktığımızda yabancı oyuncunun fazlalığı zarar vermediğinin en büyük göstergesi. Bugün gelinen noktada yerli-yabancı ayrımıyapmak son derece yanlış bir düşünce. Yabancı oyuncularla rekabet içerisinde olan yerli futbolcuların kendilerini daha fazla geliştirebilecekleri bir ortam olduğu düşüncesindeyim. Eğer yabancı sayısı kısıtlanırsa, yerlileringeçmişte olduğu gibi fiyatları katlanacaktır. Bu da hem kulüplere büyük yük getirecektir hem de yerli oyuncuların gelişmesini engelleyecektir. Ama yabancıya bir kriter getirilebilir,
MURAT ÖZBOSTAN
Rakam 10 olmalı!
Yabancı kararı geçen sezon başı alındı. Kulüplerin de isteğiyle bir yıl ertelendi. Aynı kulüpler şimdi tekrar kararın ertelenmesini istiyor. Arada geçen sürede daha da çok yabancı aldılar. Daha çok borçlandılar. Davalar sıraya girdi! Bu kararı bilmelerinerağmen hiçbir hazırlık yapmadılar.Şimdi "Yandık!" demek hiç gerçekçideğil. 2019-20 sezonunda yabancı sayısı ortalama 7.7'ydi... Bu yıl 7.12... Aynı gibi!. Beşiktaş, 8.48 ile sahaya çıkmış. Galatasaray, 6.95, Fenerbahçe ise 5.5 ortalama yabancı ile oynamış. Yani daha çok Türk oynatmışlar. Trabzonspor'un da rakamı 7.15… Yabancı hayranı birinci kulüp Hatay; 9.23... En az yabancı ile sahaya çıkan ekip ise Göztepe. Oranı; 4.98... Durum böyle iken 14 bile çok. Ben olsam10 yapardım. Artılar koymazdım!