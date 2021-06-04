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Giriş Tarihi: 4.6.2021 10:29 Son Güncelleme: 4.6.2021 10:29

play-off'lara veda etti! 'in kariyerinde bir ilk...

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Los Angeles Lakers play-off'lara veda etti! LeBron James'in kariyerinde bir ilk...

NBA'de play-off'larında 'ı 113-100 yenen Phoenix , Batı Konferansı ilk tur serisini 4-2 kazandı. Lakers'ın yıldız oyuncusu , kariyerinde ilk kez play-off'lara ilk turda veda etti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Geçen sezonun şampiyonu Lakers, 3-2 geride olduğu serinin 6. karşılaşmasında Suns'ı ağırladı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle önceki maçı kaçıran Anthony Davis, Lakers'ın ilk 5'inde sahaya çıktı ancak yaklaşık 5 dakika sonra mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.

Batı'da normal sezonu 2. sırada bitirerek 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, Devin Booker'ın 47 sayı, 11 ribauntluk etkili oyunuyla müsabakayı kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi. Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Dennis Schroder 20 sayı ve Kentavious Caldwell-Pope 19 sayıyla oynadı.

Yıldız oyuncu James, 4 NBA şampiyonluğu sığdırdığı kariyerinde ilk defa play-off'lara ilk turda veda etti.

NUGGETS TUR ATLADI

Batı Konferansı'ndaki bir diğer ilk tur eşleşmesinde Denver Nuggets, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 126-115 yenerek seriyi 4-2 üstün tamamladı ve konferans yarı finalinde Suns'ın rakibi oldu. Nuggets'ı galibiyete, 36 sayı, 8 ribaunt, 5 asist üreten Nikola Jokic, 26 sayı kaydeden Michael Porter ve kenardan gelerek 22 sayı, 9 asist, 3 top çalmayla oynayan Monte Morris taşıdı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 28 sayı, 13 asist ve C.J. McCollum'un 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. All-star oyun kurucu Lillard, seriyi 35 üç sayılık basketle tamamlayarak NBA play-off rekorunu kırdı.

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Los Angeles Lakers play-off'lara veda etti! LeBron James'in kariyerinde bir ilk...
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