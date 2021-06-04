Los Angeles Lakers play-off'lara veda etti! LeBron James'in kariyerinde bir ilk...

NUGGETS TUR ATLADI

Batı Konferansı'ndaki bir diğer ilk tur eşleşmesinde Denver Nuggets, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 126-115 yenerek seriyi 4-2 üstün tamamladı ve konferans yarı finalinde Suns'ın rakibi oldu. Nuggets'ı galibiyete, 36 sayı, 8 ribaunt, 5 asist üreten Nikola Jokic, 26 sayı kaydeden Michael Porter ve kenardan gelerek 22 sayı, 9 asist, 3 top çalmayla oynayan Monte Morris taşıdı.