Ömer Sağıroğlu: 2-3 transfer daha yapacağız

"TRABZONSPOR'UN YARIŞMACI KİMLİĞİ HER ZAMAN ÖN PLANDADIR"

Trabzonspor'un yarışmacı kimliğinin önemine dikkat çeken Sağıroğlu, "Trabzonspor her zaman yarışmacı kimliği ile ön plandadır ama belli bir ekonomimiz var. Yapılandırma sonrası keyif olarak harcama yapma lüksümüz yok. Bir programın ışığı doğrultusunda transferlerimiz yapılıyor. Bu sene ciddi bir iskelet şeklimiz oluştu zaten biz bu iskelete ilave olarak doğru takviyeleri yapmayı görev edindik. Çok uzun süre çalışılan isimlerden Gervinho ve Peres'e imza attırdık. İki futbolcunun da ismini herhalde kimse tartışmaz. Ücretlerini de takım dengelerini bozmadan yaptık. Bundan sonraki transferde olacak ama benim bilgi vermem doğru değil. 2-3 transfer daha yapılacak diye bekliyoruz. Onlar da hoca ve başkanın dediği gibi Haziran'da başlayacak olan kampa geleceklerini planlanıyor" şeklinde konuştu.