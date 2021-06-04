Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ömer Sağıroğlu: 2-3 transfer daha yapacağız
Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:07

: 2-3 transfer daha yapacağız

İHA
Ömer Sağıroğlu: 2-3 transfer daha yapacağız

Genel Sekreteri , 'nde bulunan alanda Bizim Neslin Uşakları Derneği (BNU) Bizim Neslin Fidanları projesi kapsamında altyapı sporcularıyla fidan dikim törenine katıldı. Sağıroğlu, hedefi daha yukarılarda olan bir Trabzonspor inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ömer Sağıroğlu, amaçlarının bütün Trabzon'un değerlerini ön plana çıkarmak olduğunu belirterek, "Bu organizasyonu iki sene önce yapmıştık ama pandemi nedeniyle açılışını gerçekleştirememiştik. Bugün yasakların azalması nedeniyle bu organizasyonu gerçekleştirdik. Oyuncu fidanlarımız ile açılış gerçekleştirdik ve gayet güzel oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bunu yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

"TRABZONSPOR'UN YARIŞMACI KİMLİĞİ HER ZAMAN ÖN PLANDADIR"
Trabzonspor'un yarışmacı kimliğinin önemine dikkat çeken Sağıroğlu, "Trabzonspor her zaman yarışmacı kimliği ile ön plandadır ama belli bir ekonomimiz var. Yapılandırma sonrası keyif olarak harcama yapma lüksümüz yok. Bir programın ışığı doğrultusunda transferlerimiz yapılıyor. Bu sene ciddi bir iskelet şeklimiz oluştu zaten biz bu iskelete ilave olarak doğru takviyeleri yapmayı görev edindik. Çok uzun süre çalışılan isimlerden Gervinho ve Peres'e imza attırdık. İki futbolcunun da ismini herhalde kimse tartışmaz. Ücretlerini de takım dengelerini bozmadan yaptık. Bundan sonraki transferde olacak ama benim bilgi vermem doğru değil. 2-3 transfer daha yapılacak diye bekliyoruz. Onlar da hoca ve başkanın dediği gibi Haziran'da başlayacak olan kampa geleceklerini planlanıyor" şeklinde konuştu.

"DAHA BÜYÜK BİR TRABZONSPOR İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Bu sezon pandemi nedeniyle seyirci enerjisini bulamadıklarını sözlerine ekleyen Ömer Sağıroğlu, "Bu sene 12. adam dediğimiz taraftarlarımız olmuş olsaydı belki de topladığımız puandan fazlasını toplardık. Seyirci enerjisini maalesef bulamadık. Bu sene hedeflerimiz yine yukarlarda ama ekonomik yapımızın sürdürebilmesi için bir taraftan yetiştirip ve geliştirip satacağız oyuncuları bulup kadroya sokmalıyız. Yine geliştireceğiz ve katkı alacağız ekonomik adına Trabzonspor'un geleceğini güçlendireceğiz. Bu zaten bizim ana ilkemiz. Bunu yaparken de aynı zamanda da üst sıralarda yarışan, hedefi daha büyük olan bir Trabzonspor'da inşa etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! Memura zam geliyor
Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yıllar sonra gözyaşları içinde itiraf etti! ‘Annemi sevemedim’
Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor
Son dakika haberler | Başkan Erdoğan duyurmuştu: Müjdenin adı AMASRA
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: Öğrenci velileri dikkat!
Konut alacaklar dikkat! Yatırımda en karlı iller sıralandı: Bakın İstanbul kaçıncı sırada!
Son dakika: Galatasaray'dan yabancı sınırına çözüm! 8 yerli futbolcu takımda kalacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Sağıroğlu: 2-3 transfer daha yapacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA