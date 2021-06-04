Roma’da daha coşkulu olacağız

Moldova ile aralarında güç farkı olduğunu ifade eden Şenol Güneş, “Doğrulardan çok eksiklere bakıp, İtalya maçına hazırlanacağız” dedi
A Milli Takım'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, Moldova maçı sonrası şunları söyledi: "Rakiple aramızda güç farkı vardı. Doğrularımızdan çok eksiklerimize bakacağız. Önde baskı ve passayımızı biraz daha arttırmalıyız. Roma'daki İtalya maçı hem açılış hem grupta ilk karşılaşma hem de ev sahibi takım olduğu için coşkulu olacaktır. Hakan, Yusuf, Burak, Kaan, Kenan, Merih, Çağlar... Hepsi iyi. Kenan, oyunun başından berifinal maçıymış gibi oynadı. İtalyamaçında bunu bütün oyuncularınyapacağını düşünüyorum."
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Şenol Güneş, Gine maçının 11'indeki tüm isimleri değiştirerek sahaya çıktı. Dorukhan, İrfan Can ve Abdülkadir Ömür otelde bırakıldı.