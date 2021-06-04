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Giriş Tarihi: 4.6.2021

Roma’da daha coşkulu olacağız

Roma’da daha coşkulu olacağız

Moldova ile aralarında güç farkı olduğunu ifade eden , “Doğrulardan çok eksiklere bakıp, İtalya maçına hazırlanacağız” dedi

A Milli Takım'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, Moldova maçı sonrası şunları söyledi: "Rakiple aramızda güç farkı vardı. Doğrularımızdan çok eksiklerimize bakacağız. Önde baskı ve pas sayımızı biraz daha arttırmalıyız. Roma'daki İtalya maçı hem açılış hem grupta ilk karşılaşma hem de ev sahibi takım olduğu için coşkulu olacaktır. Hakan, Yusuf, Burak, Kaan, Kenan, Merih, Çağlar... Hepsi iyi. Kenan, oyunun başından beri final maçıymış gibi oynadı. İtalya maçında bunu bütün oyuncuların yapacağını düşünüyorum."

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Şenol Güneş, Gine maçının 11'indeki tüm isimleri değiştirerek sahaya çıktı. Dorukhan, İrfan Can ve Abdülkadir Ömür otelde bırakıldı.

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Roma’da daha coşkulu olacağız
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