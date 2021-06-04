Roma’da daha coşkulu olacağız

A Milli Takım'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, Moldova maçı sonrası şunları söyledi: "Rakiple aramızda güç farkı vardı. Doğrularımızdan çok eksiklerimize bakacağız.Roma'daki İtalya maçı hem açılış hem grupta ilk karşılaşma hem de ev sahibi takım olduğu için coşkulu olacaktır. Hakan, Yusuf, Burak, Kaan, Kenan, Merih, Çağlar... Hepsi iyi.Şenol Güneş, Gine maçının 11'indeki tüm isimleri değiştirerek sahaya çıktı. Dorukhan, İrfan Can ve Abdülkadir Ömür otelde bırakıldı.