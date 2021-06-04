Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sol kanada Borini
Giriş Tarihi: 4.6.2021

Sol kanada Borini

Sol kanada Borini

FK’da başarılı bir sezon geçiren ve bir yıl daha sözleşmesi olan İtalyan futbolcunun adı F.Bahçe ile anılıyor

Bir yandan teknik direktör arayışında olan Kanarya, diğer yandan da kadrosuna takviye peşinde. Geçen sezon Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan sol kanat Fabio Borini'nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmu, 30 yaşındaki oyuncunun takımda kalmak istediğini ve 2022 yılında bitecek sözleşmesini uzatmayı hedeflediğini açıklasa da taraflar arasında orta yolun bulunabileceği gelen haberler arasında.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...
Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Emekli temmuz zammı için önemli veriler geldi: İşte yeni maaş hesabı...
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: Öğrenci velileri dikkat!
İşçi ve işverenler dikkat: Yıllık izin, tazminat, işsizlik maaşı...
MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim neden iki gün? Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için hedefi açıkladı! Tarih vererek duyurdu...
Türkiye Moldova maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi şifresiz mi? Türkiye Moldova saat kaçta, ne zaman? İşte millilerin ilk 11’i
Meteoroloji son dakika hava durumu raporu geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak? O illere gök gürültülü sağanak uyarısı...
Karayılan'dan Pençe itirafı: Karşımızda 'Nereye gidersem orayı alırım" diyen bir devlet var
ARKADAŞINA GÖNDER
Sol kanada Borini
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA