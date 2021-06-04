Sol kanada Borini

Bir yandan teknik direktör arayışında olan Kanarya, diğer yandan da kadrosuna takviye peşinde. Geçen sezon Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan sol kanat Fabio Borini'nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı.ve 2022 yılında bitecek sözleşmesini uzatmayı hedeflediğini açıklasa da taraflar arasında orta yolun bulunabileceği gelen haberler arasında.