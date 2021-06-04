Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...
Giriş Tarihi: 4.6.2021 15:11

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Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

haberi... 'un transfer etmek için uğraştığı 'un adı ve 'la da anılıyordu. Alman basını Sörloth için flaş bir iddiayı ortaya atarken, Norveçli golcünün babası ise ülkesinde çarpıcı transfer açıklamalarında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

'un transfer etmek için uğraştığı 'un adı ve 'la da anılıyordu. Alman basını Sörloth için flaş bir iddiayı ortaya atarken, Norveçli golcünün babası ise ülkesinde çarpıcı transfer açıklamalarında bulundu. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

Sezon başında 20 milyon Euro bedelle 'e transfer olan , performansıyla Alman ekibinde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

'in 37 maçta 6 gol atıp 3 asist yapabilen Norveçli golcüyü başka bir takıma kiralayabileceği iddia ediliyordu.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

TRABZONSPOR DIŞINDA BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN DA ADI GEÇİYOR

'un transferi için büyük uğraş verdiği Sörloth için 'in diğer devleri ve 'ın da adı geçiyor.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

Almanya'nın en önemli spor sitesi Bild ise 'un 'de kalıp kendini yeni teknik direktör Jesse Marsch'a kanıtlamak istediğini öne sürdü.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

Haberde Sörloth'un Türkiye'ye transferinin olabileceği, ancak Norveçli futbolcunun yeni hocasına kendisini kanıtlamak için takımda kalmaya daha sıcak olduğu belirtildi.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

BABASI KONUŞTU: SORLOTH, TRABZONSPOR'A DÖNMEYECEK

'un babası Goran Sörloth ise ülkesinin gazetelerinden Dagbladet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

'Alexander'in 'a geri dönmesi hayallerin çok ötesinde. Bu olmayacak' diyen Goran Sörloth şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

"Oğlum önce milli takımla oynayacak ardından 'e geri dönüp yeniden bir meydan okuma yapacak. 4 yıl daha Leipzig'le sözleşmesi var ve buna sadık kalacak.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

"GERİ DÖNÜŞ MESAJLARINI GÖRDÜĞÜMDE GURUR DUYDUM"

Şu anda ona ulaşan resmi bir teklif yok ve başka bir takım gideceği yönündeki haberler tamamen gerçek dışı. Böyle bir şey yok.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

taraftarları onun geri dönmesini istiyor. Bu aslında güzel bir şey ama orada sadece bir sezon kaldı.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

Hem saha içinde hem saha dışında oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Bu geri dönüş mesajlarını gördüğümde hem gurur duydum hem mutlu oldum.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

"ABDULLAH AVCI ONU İSTEDİĞİ SÖYLEDİ, BU ÇOK DOĞAL"

'da attığı gollerle yıldız oldu. Alexander, Trabzonspor'da kendini buldu. Bence taraftarı en çok etkileyen de bu oldu.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

Abdullah Avcı onu takımda görmek istediğini açıkladı. Bu çok doğal çünkü Alex gerçekten çok iyi bir forvet.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

"LEIPZIG ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYMEK İSTİYOR"

Fakat 'dan ayrılmak istemesinin sebebi kariyerinde daha üst seviyeye yükselmek istemesiydi ve bunu başardı.

Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

Açıkçası ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor."

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Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...
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