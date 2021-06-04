Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

Trabzonspor'un transfer etmek için uğraştığı Alexander Sörloth'un adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılıyordu. Alman basını Sörloth için flaş bir iddiayı ortaya atarken, Norveçli golcünün babası Göran Sörloth ise ülkesinde çarpıcı transfer açıklamalarında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Sezon başında 20 milyon Euro bedelle Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, performansıyla Alman ekibinde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Leipzig'in 37 maçta 6 gol atıp 3 asist yapabilen Norveçli golcüyü başka bir takıma kiralayabileceği iddia ediliyordu.
TRABZONSPOR DIŞINDA BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN DA ADI GEÇİYOR
Trabzonspor'un transferi için büyük uğraş verdiği Sörloth için Süper Lig'in diğer devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da adı geçiyor.
Almanya'nın en önemli spor sitesi Bild ise Alexander Sörloth'un Leipzig'de kalıp kendini yeni teknik direktör Jesse Marsch'a kanıtlamak istediğini öne sürdü.
Haberde Sörloth'un Türkiye'ye transferinin olabileceği, ancak Norveçli futbolcunun yeni hocasına kendisini kanıtlamak için takımda kalmaya daha sıcak olduğu belirtildi.
BABASI KONUŞTU: SORLOTH, TRABZONSPOR'A DÖNMEYECEK
Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth ise ülkesinin gazetelerinden Dagbladet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Alexander'in Trabzonspor'a geri dönmesi hayallerin çok ötesinde. Bu olmayacak' diyen Goran Sörloth şu ifadeleri kullandı:
"Oğlum önce milli takımla oynayacak ardından Leipzig'e geri dönüp yeniden bir meydan okuma yapacak. 4 yıl daha Leipzig'le sözleşmesi var ve buna sadık kalacak.
"GERİ DÖNÜŞ MESAJLARINI GÖRDÜĞÜMDE GURUR DUYDUM"
Şu anda ona ulaşan resmi bir teklif yok ve başka bir takım gideceği yönündeki haberler tamamen gerçek dışı. Böyle bir şey yok.
Trabzonspor taraftarları onun geri dönmesini istiyor. Bu aslında güzel bir şey ama orada sadece bir sezon kaldı.
Hem saha içinde hem saha dışında oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Bu geri dönüş mesajlarını gördüğümde hem gurur duydum hem mutlu oldum.
"ABDULLAH AVCI ONU İSTEDİĞİ SÖYLEDİ, BU ÇOK DOĞAL"
Trabzonspor'da attığı gollerle yıldız oldu. Alexander, Trabzonspor'da kendini buldu. Bence taraftarı en çok etkileyen de bu oldu.
Abdullah Avcı onu takımda görmek istediğini açıkladı. Bu çok doğal çünkü Alex gerçekten çok iyi bir forvet.
"LEIPZIG ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYMEK İSTİYOR"
Fakat Trabzonspor'dan ayrılmak istemesinin sebebi kariyerinde daha üst seviyeye yükselmek istemesiydi ve bunu başardı.
Açıkçası Leipzig ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor."