Son dakika: Galatasaray'dan yabancı sınırına çözüm! 8 yerli futbolcu takımda kalacak...

BAŞKAN ADAYLARI BİRBİRİNE GİRDİ!

Sarı-kırmızılı kulüpte herkes 19 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesinde adayların buluşacağı ortak yayına odaklandı. Ancak 13 Haziran'da yapılacak toplantı öncesinde ise adaylar tüm platformlardan birbirleri ile yaşadığı atışmalarla gündeme oturdu.

Ortak yayın için Eşref Hamamcıoğlu'nun çağrısı ile Yiğit Şardan dışındaki tüm adaylar katılım onayı verdi. Ancak Hamamcıoğlu'nun organizasyon sahibi gibi davranması katılımcılar arasında şimdiden huzursuzluk yaratmış durumda.