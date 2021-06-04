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Giriş Tarihi: 4.6.2021 16:31 Son Güncelleme: 4.6.2021 16:36

Son dakika: 'la anlaştı

Son dakika: Sivasspor Rıza Çalımbay'la anlaştı

Son dakika... Süper Lig'de 'la başarılı bir sezon geçiren ve ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor, 'la yola devam kararı aldı. Çalımbay'ın 1 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlılarda, sözleşmesi sona eren Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Demir Grup Sivasspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sivas'ın Takımı, Sivas'ın antrenörü, hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3'üncü sezonda da yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Sivasspor Rıza Çalımbay'la anlaştı
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