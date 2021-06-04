Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 4.6.2021 14:25

’de , hangi gün başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

, hangi gün başlayacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sezonun tamamlanması ile birlikte takımların ayrılan oyuncuları olması ve eksik bölgelerini tespit etmesi ile birlikte o bölgelere transfer yapmak istiyor. Bu noktada futbolseverler, Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, futbolseverlerin de heyecanı artmış durumda bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş şampiyon tamamlarken, yeni sezonda da takımlar kadrolarını güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından belirlenen transfer sezonu, yaz dönemi için henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! Memura zam geliyor
Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yıllar sonra gözyaşları içinde itiraf etti! ‘Annemi sevemedim’
Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor
Son dakika haberler | Başkan Erdoğan duyurmuştu: Müjdenin adı AMASRA
Faruk Süren'den çarpıcı açıklamalar! Terim-Cengiz kavgasında kim haklı? 'Artık kenara çekilmeli' (Sabah.com.tr - Özel)
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: Öğrenci velileri dikkat!
Konut alacaklar dikkat! Yatırımda en karlı iller sıralandı: Bakın İstanbul kaçıncı sırada!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA