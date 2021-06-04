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Giriş Tarihi: 4.6.2021

Takım da veda etti

Takım da veda etti
Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldığında hiçbir futbolcunun sosyal medyadan hocaya veda etmemesi eleştirileri beraberinde getirmişti. Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası ise Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin'den 'Yolun açık olsun' paylaşımı geldi. İrfan Can Kahveci, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Tekrar buluşacağız" ifadelerini kullanırken, Caner Erkin, "Hocam seni seviyorum" dedi.
Fenerbahçe'de 10 maçta teknik diretörlük deneyimi yaşayan Belözoğlu, sadece 1 yenilgi aldı.

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Takım da veda etti
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