Takım da veda etti

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldığında hiçbir futbolcunun sosyal medyadan hocaya veda etmemesi eleştirileri beraberinde getirmişti. Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası ise Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin'den 'Yolun açık olsun' paylaşımı geldi. İrfan Can Kahveci, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerinpaha biçilemez. Tekrar buluşacağız" ifadelerini kullanırken, Caner Erkin, "Hocam seni seviyorum" dedi.
Fenerbahçe'de 10 maçta teknik diretörlük deneyimi yaşayan Belözoğlu, sadece 1 yenilgi aldı.