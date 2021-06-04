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Giriş Tarihi: 4.6.2021 15:59

Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da!

İHA
Trabzonspor Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da!

49. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı 14 Haziran'da yapılacak.

Trabzonspor 49. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Seçimle ilgili yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son COVID-19 Pandemi koşullarını içeren genelgesi ve salonun yetersizliği nedeniyle sadece kurul ve organ başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerinin katılabileceği toplantımız, üyelerimizin de izlemesi için kulübümüzün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da!
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