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Giriş Tarihi: 4.6.2021 16:17

Yerli futbolcu oynatana TFF'den teşvik!

AA
Yerli futbolcu oynatana TFF'den teşvik!

Yabancı sayısını 8'e düşüren , yerli oyuncu oynatmak için uygulanacak teşvik sistemini açıkladı. 2021-2022 futbol sezonunda uygulanacak hususlar içinde yer alan yerli oyuncu teşvik sistemine göre 2021-2022 sezonunun sonunda kulüpleri, oynattıkları oyuncu sayısına göre teşvik bedeli alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı.

TFF Yönetim Kurulunun belirlediği 2021-2022 futbol sezonunda uygulanacak hususlar içinde yer alan yerli oyuncu teşvik sistemine göre 2021-2022 sezonunun sonunda Süper Lig kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak.

01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar ise 1,50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak.

Buna göre birinci sırada yer alan takıma beş, ikinci sırada yer alan takıma dört, üçüncü sırada yer alan takıma üç, dördüncü takıma iki ve beşinci sıradaki ekibe bir milyon lira olmak üzere toplam 15 milyon yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenecek.

SÜPER LİG YABANCI FON BEDELLERİ

Süper Lig'de yabancı fon bedelleri ise lira bazında şu şekilde belirlendi:

Tescili yapılan toplam yabancı futbolcu sayısı Ödenecek Fon Payı
1 Futbolcu 62.500
2 Futbolcu 137.500
3 Futbolcu 237.500
4 Futbolcu 362.500
5 Futbolcu 500.000
6 Futbolcu 625.000
7 Futbolcu 812.500
8 Futbolcu 1.037.500
9 Futbolcu 1.562.500
10 Futbolcu 1.937.500
11 Futbolcu 2.312.500
12 Futbolcu 2.687.500
13 Futbolcu 3.125.000
14 Futbolcu 3.875.000

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Yerli futbolcu oynatana TFF'den teşvik!
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