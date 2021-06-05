8 numara Salih’i bekliyor

PRENSIP anlaşmasına varılan Salih Uçan artık gün sayıyor. 27 yaşındaki oyuncunun 10 Haziran'da transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte Beşiktaş'a imza atacağı kaydedildi. Bonservissiz bir şekilde kadroya katılacak oyuncuya 3 yıllık kontrat ve bonuslarla birlikteödenecek. Başarılı orta saha 8 numaralı formayı giyecek.GOLCÜ arayan siyah-beyazlılara bu süreçte birçok öneri gelirken bunlardan biri de Diego Costa oldu. Beşiktaş'a önerilen İspanyol oyuncu için kulübe öneride bulunan menajerler 3.5 milyon Euro maaşla oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Üstelik Costa'nın imza parası da istediği kaydedilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin öneriyi geri çevirdiği ve herhangi bir girişimin yapılmadığı ifade edildi