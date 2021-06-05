Alanyasporlu Ceyhun Gülselam'dan duygusal veda

SÜPER Lig temsilcisi. Aytemiz Alanyaspor'un 3 sezondur formasını giyen Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi, 31 Mayıs itibariyle sona erdi. Turuncu yeşilli takıma büyük katkıları olan başarılı oyuncu, bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile Alanyaspor'a veda etti.

"Ayrılıklar sevdaya dahil derler" diyen 33 yaşındaki futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "3 yıl önce bana gem kapılarını hem de gönüllerini açan, kulüpte olduğum her günü bana özel hissettiren, bana bir futbolcusu gibi değil, bu ailenin bir ferdiymişim gibi davranan Aytemiz Alanyaspor camiasna sonsuz teşekkür ediyorum. Buradan futbolcu kimliğimle ayrılıyorum ama gönlümü ve tüm iyi dileklerimi burada bırakıyorum. Bana ilk günden beri desteklerini hiç esirgemeyen taraftarlarımıza, gece gündüz demeden emek veren kulüp çalışanlarına, aralarında bulunduğum için çok mutlu olduğum takım arkadaşlarıma, bana güvenen ve tecrübeme tecrübe katan teknik direktörlerimize, hep yanımızda olan yönetim kurulumuza, bir başkan gibi değil, bir ağabey gibi davranan Başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu'na, her zaman yanımızdan olan Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ayrı ayrı özel teşekkürü bir borç bilirim. Ayrılıklar sevdaya dahil derler, yollar ayrılsa da gönüller bir. Sevgiler. Ceyhun Gülselam."