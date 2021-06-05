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Giriş Tarihi: 5.6.2021 14:57 Son Güncelleme: 5.6.2021 15:19

için transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

DHA
Cengiz Ünder için transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

forması giyen milli futbolcumuz 'in menajeri , oyuncusunun Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti. Türkcan, ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılan yıldız oyuncu için "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in geleceği hakkında menajeri Mirsad Türkcan, açıklamalarda bulundu. Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz Ünder'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti.



Bonservisi İtalya Serie A kulübü Roma'da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı" dedi.

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Cengiz Ünder için transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Trabzonspor...
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