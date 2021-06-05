Federasyon sahaya indi!

Her kulübün ‘Çim Sorumlusu’ olacak ve TFF tarafından eğitilecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişiklik yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gittiği bildirildi. Değişikliğe göre üst ikiligde bulunan kulüpler,çim saha sorumlusu atamasıyapacak ve görevli kişiyeTFF tarafından teorik vepratik eğitim semineri verilecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip olan kulüpler, talimatınyürürlüğe girmesindenitibaren 6 ay içinde zeminlerini doğal çime çevirecek.