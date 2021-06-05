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Giriş Tarihi: 5.6.2021

Federasyon sahaya indi!

Federasyon sahaya indi!

Her kulübün ‘Çim Sorumlusu’ olacak ve TFF tarafından eğitilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişiklik yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gittiği bildirildi. Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve görevli kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip olan kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde zeminlerini doğal çime çevirecek.

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