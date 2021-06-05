Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güneş 11’ini arıyor!
Giriş Tarihi: 5.6.2021

Güneş 11’ini arıyor!

MEHMET ÖZCAN
Güneş 11’ini arıyor!

İtalya maçı öncesinde 10 oyuncusunu kararlaştıran deneyimli teknik adam son isim için Yusuf, Kaan, ve Cengiz arasından tercih yapacak

Türkiye EURO 2020 öncesinde Azerbaycan (2-1), Gine (0-0) ve Moldova (2-0) ile hazırlık maçları yaparken, Şenol Güneş de İtalya maçı için kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Şampiyonada kalemizde Uğurcan, sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Umut Meraş, savunmanın ortasında Merih-Çağlar ikilisi, ön liberoda Okay, orta sahada Ozan Tufan, 10 numara pozisyonunda Hakan Çalhanoğlu, sağ önde Kenan Karaman ve ileri uçta Burak Yılmaz'ın formaları garanti. Güneş, ilk 11'deki son isme ise henüz karar vermedi. Moldova ile oynanan maçta bu 10 oyuncuyu Yusuf Yazıcı tamamlasa da İtalya'ya özel kadroda bir değişiklik olabilir. Kaan Ayhan, İrfan Can ve Cengiz Ünder'li ilk 11 formülleri Almanya'daki taktik çalışmalarda denenecek.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Milli Takım'daki son görev döneminde 26 karşılaşmada takımın başında sahaya çıkan Şenol Güneş, maç başına 1.96'lık puan ortalaması ile kariyerinin en iyi 3. performansını yaşıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yıllar sonra gözyaşları içinde itiraf etti! ‘Annemi sevemedim’
Son dakika haberler: Emekliye çifte bayram! Memura zam geliyor
Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...
Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...
Faruk Süren'den çarpıcı açıklamalar! Terim-Cengiz kavgasında kim haklı? 'Artık kenara çekilmeli' (Sabah.com.tr - Özel)
SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor
Hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş 11’ini arıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA