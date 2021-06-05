Hem genç hem değerli

Bir turnuva öncesinde ilk kez bu kadar lejyoner sahibiyiz… 11 Süper Lig futbolcusu bulunan kadroda Avrupa liglerinde oynayan 15 isim var23.25 yaş ortalaması ile en genç bölgemiz olan savunma aynı zamanda 137.2 milyon Euro ile takımın da en kıymetli bölgesi durumundaMilli Takım'da turnuva için geri sayım başlarken, 26 kişilik kadronun değerlerinde de dikkat çekici noktalar göze çarpıyor. Şenol Güneş'in seçtiği ekipte en değerli bölge olarak savunma öne çıkıyor.hakimiyetindeki bölgenin piyasa değeri toplamda 137 milyon Euro olurken, yaş ortalaması bakımından da en gençalanımız. Leicester City forması giyen ve turnuvadaki performansına göre Premier Lig devlerine de transfer olacağı iddiaları havada uçuşanAy-Yıldızlılar'da bir diğer dikkat çekici nokta ise yurt dışında oynayan oyuncuların hem fazlalığı hem de Transfermarkt'a göre piyasa değerlerini bir hayli yükseltmiş olmaları.Toplamda 325 milyon Euro'luk değere sahip olan A Milli Takım'ın Süper Lig'de ter döken isimleriulaşırken yurt dışındaki isimler isedeğere sahip.