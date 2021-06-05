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Giriş Tarihi: 5.6.2021

Hem genç hem değerli

SUAT UMURHAN
Hem genç hem değerli

’daki oyuncuların piyasa değerlerinde yurt dışı faktörü göze çarpıyor

Bir turnuva öncesinde ilk kez bu kadar lejyoner sahibiyiz… 11 Süper Lig futbolcusu bulunan kadroda Avrupa liglerinde oynayan 15 isim var
23.25 yaş ortalaması ile en genç bölgemiz olan savunma aynı zamanda 137.2 milyon Euro ile takımın da en kıymetli bölgesi durumunda
Milli Takım'da turnuva için geri sayım başlarken, 26 kişilik kadronun değerlerinde de dikkat çekici noktalar göze çarpıyor. Şenol Güneş'in seçtiği ekipte en değerli bölge olarak savunma öne çıkıyor. Çağlar-Merih ve Ozan'ın hakimiyetindeki bölgenin piyasa değeri toplamda 137 milyon Euro olurken, yaş ortalaması bakımından da en genç (23.25) alanımız. Leicester City forması giyen ve turnuvadaki performansına göre Premier Lig devlerine de transfer olacağı iddiaları havada uçuşan Çağlar, 45 milyon Euro ile takımımızın en yüksek bedelli ismi olarak görülürken, 35 milyon Euro ile Hakan Çalhanoğlu takipte.

TOPLAMIMIZ 325 MİLYON EURO
Ay-Yıldızlılar'da bir diğer dikkat çekici nokta ise yurt dışında oynayan oyuncuların hem fazlalığı hem de Transfermarkt'a göre piyasa değerlerini bir hayli yükseltmiş olmaları. Kadromuzdaki oyunculardan 11'i Türkiye'de, 15'i ise yurt dışında forma giymekte. Toplamda 325 milyon Euro'luk değere sahip olan A Milli Takım'ın Süper Lig'de ter döken isimleri 82.5 milyon Euro'ya ulaşırken yurt dışındaki isimler ise 242.5 milyon Euro değere sahip.

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