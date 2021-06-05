Saba Lobjanidze Hatayspor’a imza attı

Gürcistan Milli takımı kampında bulunan Saba Lobjanidze, ile görüşen Hatayspor'un onursal Başkanı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, 26 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasını 28 maçta giyen Saba Lobjanidze, attığı 3 gol ve yaptığı 8 asistle takımına katkı sağladı.

Transfer ile ilgili Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.