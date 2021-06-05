Sabah Spor Yazarları Milli Takımı değerlendirdi

ŞENOL Güneş'in elinde uzun süredir birlikte çalıştığı yetenekli, deneyimli ve birbirini tamamlayan oyuncular var.Dağınık ve uyumsuz gördüm. Moldova'ya karşı ise rayına oturmuş, ezber paslar yapabilen, hücumu ve savunmayı birlikte uygulayan, uyumlu bir Milli Takmı'a tanık oldum.Moldova maçında bu istikrarlı kadro sahaya pozitif olarak yansıdı. Hollanda ve Norveç'e karşı futbolumuz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmamız adına bize ışık saçıyor.Öz güvenli bir oyuncu yapısına sahibiz. Milli Takım gruplardan çıkıp, ilk etapta çeyrek finale kadar yükselecektir.HAZIRLIK maçlarına pek netice olarak bakmıyorum. Hele hele böyle bir şampiyona öncesi…Tabii burada Cengiz Ünder sorunu da var. İlk 11'de mutlaka Cengiz Ünder olmalı ama fiziksel eksikleri nedeniyle, onu biraz daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Belki çok üretken olamadığımız bir maçtı, Moldova da zayıf bir rakip.HAZIRLIK maçlarındaki oyuna ve skorlara baktığımızdadiyebileceğimiz futbol oynamadık.Mesela Azerbaycan maçına dörtlü defansla başladık, sonra üçlüye döndük, oyuncuların bu modelde neler yapabileceğini görmeye çalıştık.Aslında oyunumuz belli… Rakibe alan kapatarak, direkt hücumlarla gol arayacağız. Hollanda ve Norveç maçlarında bunu yapan kadro şu anda milli takım kampında.Elemelerde yararlanamadığımız Cengiz Ünder'in de Hakan ve Burak'ın verimlerine ulaşmasını bekleyeceğiz.