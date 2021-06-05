Sabah Spor Yazarları Milli Takımı değerlendirdi

EURO 2020 için geri sayım başladı. 3 hazırlık maçı sonrasında Milli Takım'ı nasıl buldunuz?
LEVENT TÜZEMEN Hiçbir korku ve endişe yok!
ŞENOL Güneş'in elinde uzun süredir birlikte çalıştığı yetenekli, deneyimli ve birbirini tamamlayan oyuncular var. İlk 2 hazırlıkmaçında Milli Takım'ıbeğenmedim. Dağınık ve uyumsuz gördüm. Moldova'ya karşı ise rayına oturmuş, ezber paslar yapabilen, hücumu ve savunmayı birlikte uygulayan, uyumlu bir Milli Takmı'a tanık oldum. Güneş'in elinde zaten istikrarlıbir kadro var. Moldova maçında bu istikrarlı kadro sahaya pozitif olarak yansıdı. Hollanda ve Norveç'e karşı futbolumuz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmamız adına bize ışık saçıyor. Ki en önemlisi oyuncuların kafalarındarakiplerle ilgili en ufakkorku ve endişe yok. Öz güvenli bir oyuncu yapısına sahibiz. Milli Takım gruplardan çıkıp, ilk etapta çeyrek finale kadar yükselecektir.
ÖMER ÜRÜNDÜL Takım ruhu önemli
HAZIRLIK maçlarına pek netice olarak bakmıyorum. Hele hele böyle bir şampiyona öncesi… Son Moldovakarşısındaki takımtertibi aşağı yukarıİtalya maçının da ilk11'i olur… Tabii burada Cengiz Ünder sorunu da var. İlk 11'de mutlaka Cengiz Ünder olmalı ama fiziksel eksikleri nedeniyle, onu biraz daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Belki çok üretken olamadığımız bir maçtı, Moldova da zayıf bir rakip. Amaberaber oynayan birMilli Takım izledim.Benim için önemliolan buydu.
GÜRCAN BİLGİÇ Güvencemiz Türk Duvarı
HAZIRLIK maçlarındaki oyuna ve skorlara baktığımızda "İşte" diyebileceğimiz futbol oynamadık. Ama Şenol Güneş farklıdüzenler denedi. Mesela Azerbaycan maçına dörtlü defansla başladık, sonra üçlüye döndük, oyuncuların bu modelde neler yapabileceğini görmeye çalıştık. Diğer maçlardamevkisi dışında oynayan, analizedilen isimler oldu. Aslında oyunumuz belli… Rakibe alan kapatarak, direkt hücumlarla gol arayacağız. Hollanda ve Norveç maçlarında bunu yapan kadro şu anda milli takım kampında. Kilit performanslara ihtiyaç var. Elemelerde yararlanamadığımız Cengiz Ünder'in de Hakan ve Burak'ın verimlerine ulaşmasını bekleyeceğiz. Sonuçta en büyükgüvencemiz Çağlar, Merih veOzan'dan oluşan Türk Duvarı!