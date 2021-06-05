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Giriş Tarihi: 5.6.2021 09:13

maçında kimlere şans verecek? Son formaya 4 aday

MEHMET ÖZCAN
Şenol Güneş İtalya maçında kimlere şans verecek? Son formaya 4 aday

'ye sayılı günler kala A Milli Takımımızın deneyimli teknik direktörü , kafasındaki ilk 11'i şekillendirdi. Turnuvanın açılış maçında ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılarda 10 futbolcunun yeri garanti görülüyor. İlk 11'de başlayacak son isim ise büyük ihtimalle olacak. Yazıcı'nın şans bulamaması durumunda Güneş'in son forma için 3 adayı var. İşte detaylar...

EURO 2020'nin açılış maçı Türkiye ile İtalya arasında 11 Haziran'da oynanacak. Zorlu mücadele öncesinde A Milliler 3 hazırlık maçı oynadı. Deneyimli teknik adam Güneş, bu mücadelelerin ardından kafasındaki 11'i hemen hemen oluşturdu.

Türkiye EURO 2020 öncesinde Azerbaycan (2-1), Gine (0-0) ve Moldova (2-0) ile hazırlık maçları yaparken, Şenol Güneş de İtalya maçı için kadrosunu büyük ölçüde belirledi.

Şampiyonada kalemizde Uğurcan, sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Umut Meraş, savunmanın ortasında Merih-Çağlar ikilisi, ön liberoda Okay, orta sahada Ozan Tufan, 10 numara pozisyonunda Hakan Çalhanoğlu, sağ önde Kenan Karaman ve ileri uçta Burak Yılmaz'ın formaları garanti.

Güneş, ilk 11'deki son isme ise henüz karar vermedi. Moldova ile oynanan maçta bu 10 oyuncuyu Yusuf Yazıcı tamamlasa da İtalya'ya özel kadroda bir değişiklik olabilir.

Kaan Ayhan, İrfan Can ve Cengiz Ünder'li ilk 11 formülleri Almanya'daki taktik çalışmalarda denenecek.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Milli Takım'daki son görev döneminde 26 karşılaşmada takımın başında sahaya çıkan Şenol Güneş, maç başına 1.96'lık puan ortalaması ile kariyerinin en iyi 3. performansını yaşıyor.

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Şenol Güneş İtalya maçında kimlere şans verecek? Son formaya 4 aday
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