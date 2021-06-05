Sivasspor, Rıza Çalımbay’la 1 yıl daha yola devam edecek

"AVRUPA KUPALARINDA NE GEREKİYORSA BU SENE YAPACAĞIZ"

Deneyimli çalıştırıcı son olarak da bu sene çok daha iyi işler yapacağını söyledi.

Çalımbay, "Biz geçen sezon çok iyi gidiyorduk. Pandemi süreci olana kadar. Çocukların maça gelmesi, taraftarın coşkusuyla beraber mükemmel bir hava yakalamıştık. Kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Ne zaman pandemi olayı başlayınca o zaman seyirciden uzak kaldık. Ama yine de ligi bırakmadık. Bu sezonda pandemiden etkilenen takımların başında geliyoruz ama hiçbir zaman kopmadık. Hakikaten çok kötü günlerimiz oldu. Sıkıntı yaşadığımızda bize eleştiri de gelebilir bu normal ama biz yine çalışıyorduk. Daha sonra ligin 2. yarısı başladığında oyuncularımızla konuştuk. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak çok güzel günler yaşattık. 19 maç namağlup şekilde ligi bitirdik. Bu kolay bir şey değil. Ligin sonlarına doğru böyle bir şeyi yakalamak çok zordur. Biz onu da yakaladık. Avrupa kupalarına da gittik. Çok zorlu maçlarımızı çok iyi şekilde kazandık. Kulübümüzü de iyi bir yere getirdik. Futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün de yönetimimizle konuştuk, anlaştık. Hem bana, hem teknik ekibime, hem sporcu arkadaşlarıma hem de camiamıza hayırlı olsun. Ben burada olduğum sürece elimden gelen gayreti göstereceğim. Sivas'ın yeri bende çok başka ve sorumluluğum çok büyük. En iyisini yapmak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Önümüzdeki Avrupa kupaları çok önemli. Benim bu sene gerçekten çok üzüldüğüm şey, Avrupa kupalarında o gruptan çıkamamak oldu. Biz o gruptan kesinlikle çıkardık. Rahatça çıkardık hem de. Baktığınız zaman Villarreal'e 3 gol atan yok gibi. Daha da iyi bitirebilirdik Avrupa maçlarını ama pandemi ve benim gelemediğim 1-2 tane maç oldu. Bunu telafi etmek için Avrupa kupalarında ne gerekiyorsa bu sene yapacağız" ifadelerini kullandı.