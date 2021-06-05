Son dakika: Ali Koç'un "6 milyon teklif var" dediği Fenerbahçe'li oyuncuyu SABAH SPOR açıklıyor!

Süper Lig takımları yeni transfer sezonuna hızla girmek istiyor. Trabzonspor transfer dönemine hızlı girdi ve Gervinho ve Bruno Peres gibi iki önemli ismi kadrosuna kattı. Diğer yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kimleri transfer edeceği merak ediliyor. İşte son dakika transfer haberleri...
FENERBAHÇE'DE İLK TEKNİK DİREKTÖR ADAYI RAFAEL BENİTEZ OLDU
Geçtiğimiz transfer döneminde Mesut Özil, Atilla Szalai ve İrfan Can gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe istediği başarıyı elde edemedi. Son olarak Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı lacivertliler'de teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Dün A Spor'da Fenerbahçe'nin 16 Haziran'da Rafael Benitez ile İstanbul'da görüşeceği ifade edildi. Fenerbahçe ilk aday böylece Rafael Benitez olmuş oldu.
6 MİLYON EURO TEKLİF EDİLEN FENERBAHÇEİ OYUNCUYU SABAH SPOR AÇIKLIYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlendiği son basın toplantısında ana kadroda olan oyuncuları ellerinde tutmak için büyük çaba sarf edeceklerini söylemişti. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Ozan, İrfan Can, Altay, Szalai, Mert Hakan ve Pelkas gibi isimlere gelecek tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi.
Başkan Koç, bununla birlikte ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını ifade etmiş, ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu söylemişti.
O TEKLİF ATLETİCO MADRİD'DEN GENÇ KALECİ BERKE'YE
O teklifin Atletico Madrid tarafından 21 yaşındaki Berke Özer'e yapıldığı bildirildi. Son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren genç kaleciye gelen teklif halen değerlendirme aşamasında.
Westerlo'da geçen sezon 23 lig maçında forma giyen Berke, 25 gol yedi. 8 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Oyuncunun EURO 2020'yi tamamlaması bekleniyor. Altay'ın geleceği Berke Özer'in durumunu da direkt olarak etkileyecek. Altay satılırsa, Berke Özer birinci kaleci olarak takımda tutulacak ve kendisiyle yeni sözleşme yapılacak.
ALTAY BAYINDIR'I BEKLEYECEK FENERBAHÇE'NİN
Milli file bekçisi Altay Bayındır'la ilgili her gün yeni transfer haberleri çıkıyor. Son olarak İtalya'dan Milan ve Juventus'la adı anılan genç file bekçisi için yönetim hiçbir teklife yanıt vermiyor.
Oyuncunun EURO 2020'yi tamamlaması bekleniyor. Altay'ın geleceği Berke Özer'in durumunu da direkt olarak etkileyecek. Altay satılırsa, Berke Özer birinci kaleci olarak takımda tutulacak ve kendisiyle yeni sözleşme yapılacak.
Fenerbahçe; Zajc, Allahyar, Frey, Zanka ve Ademi gibi isimlerden de bonservis bekliyor. Tüm bu oyuncuların satışından 15 milyon Euro civarında bir gelir hedefleniyor. Transfer planı da buradan gelecek bonservislerle şekillenecek.
ZAJC'A GENOA'DAN 3 MİLYON EURO
Fenerbahçe için 3 milyon Euro'luk resmi teklif aldı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği oyuncusu için gelen teklife Sloven orta saha sıcak baktığı bildirildi. Sarılacivertliler, Zajc ile hedef olarak koyduğu 15 milyon Euro bonservis gelirine bir nebze daha yaklaş mış olacak.
KARAGÜMRÜK'ÜN YILDIZI BORİNİ TAKİPTE
Bir yandan teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe, diğer yandan da kadrosuna takviye peşinde. Geçen sezon Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan sol kanat Fabio Borini'nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmu, 30 yaşındaki oyuncunun takımda kalmak istediğini ve 2022 yılında bitecek sözleşmesini uzatmayı hedeflediğini açıklasa da taraflar arasında orta yolun bulunabileceği gelen haberler arasında.
FENERBAHÇE'DE AURELİO VE VOLKAN DEMİR YOLLAR AYRILIYOR
Forvet, kanat, stoper ve beklere nokta atışı 6 transfer planlayan (en az 5'i direkt ilk 11'e monte edilecek) sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılıyor. Takvim'in haberine göre; Yola devam edilmeyen Emre Belözoğlu'nun ekibi de gidecek. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Aurelio ve kaleci antrenörü Kraft'a teşekkür edilecek.
Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor